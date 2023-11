Mąka kokosowa jest produktem bezglutenowym. Zawiera dobrze przyswajalne białko i szereg witamin. Ma delikatnie kokosowy smak, dzięki czemu przygotowane z niej potrawy cechuje oryginalny aromat. Można ją kupić w sklepach ze zdrową żywnością oraz w supermarketach. Za kilogram należy zapłacić od 5 do 20 zł. Samodzielne przygotowanie mąki kokosowej w domu polega na zmieleniu lub zblendowaniu wiórków kokosowych.

Używając jakiejkolwiek mąki, która nie zawiera glutenu, warto pamiętać o tym, by dodawać większą ilość substancji łączących niż w przypadku mąki glutenowej (np. pszennej). Substancjami takimi są np. banany, jajka, siemię lniane, nasiona chia czy babka płesznik. Ważne również jest, by do wypieków z mąki kokosowej stosować również zwiększoną ilość płynu (2 razy więcej niż w przypadku mąki pszennej) oraz mniej cukru, ponieważ kokos sam w sobie jest już delikatnie słodki.

Porady:

miksując wiórki kokosowe , nie można robić tego zbyt długo, 1-2 minuty wystarczą. Dłuższe blendowanie lub mielenie powoduje, że zaczyna wytrącać się tłuszcz, który spowoduje, że mąka nie będzie sypka.

Mąkę kokosową najlepiej przechowywać w lodówce (szczególnie wariant pełnotłusty), wówczas dłużej zachowa świeżość.

Do produkcji mlek roślinnych oraz mąki kokosowej najlepiej mieć ściereczkę z lnu, która będzie prana bez dodatku proszku do prania. Warto do jej czyszczenia używać naturalnych środków, np. piorących orzechów.

Przepis na odtłuszczoną mąkę kokosową z wiórków kokosowych

Składniki:

200 g wiórków kokosowych,

500 ml wody.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 45 minut + ewentualny czas suszenia mąki 2 godziny

Sposób przygotowania:

Zmiel w blenderze lub młynku do kawy wiórki i zalej je wodą o temperaturze około 80 stopni Celsjusza (nie wrzątkiem). Odstaw na około 15-20 minut, by wiórki dobrze wchłonęły wodę i ponownie blenduj całość przez około minutę.

Na dużej misce połóż durszlak. Wyłóż go lnianą lub bawełnianą ściereczką i wlej mleko. Przefiltruj płyn przez materiał, ściskając mocno, wiórki muszą być dobrze odsączone. To, co zostanie na ściereczce to odtłuszczona mąka kokosowa. Mleka możesz użyć do płatków, kawy, zabielenia zupy , itp. Pamiętaj, żeby przechowywać je w lodówce przez maksymalnie 2 dni.

Pozostałe po odciśnięciu mleka zmielone wiórki kokosowe to mąka. Jeżeli chcesz zrobić z niej coś od razu, nie musisz jej wysuszać. W przypadku, gdy ma być użyta później, konieczne jest jej dokładne wysuszenie. W tym celu przełóż wiórki na talerz lub do ceramicznej miseczki i umieść w ciepłym miejscu, np. na kaloryferze. Warto je co jakiś czas przemieszać. Suszenie powinno trwać przynajmniej 1-2 godziny. Suchą mąkę przełóż do pojemnika i przechowuj w lodówce, wtedy dłużej zachowa świeżość.

Ekspresowy przepis na mąkę kokosową pełnotłustą

Składniki:

200g wiórków kokosowych.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 10 minut

Sposób przygotowania:

Umieść wiórki w młynku do kawy i zmiel na proszek. Pamiętaj, żeby nie mielić zbyt długo – 30 sekund wystarczy, by wiórki zamieniły się w mąkę.

Wysyp mąkę z młynka do pojemnika lub od razu przygotuj z niej naleśniki.

Mąka kokosowa jest znakomitym dodatkiem do różnego rodzaju wypieków. Można ją również stosować jako mąkę podstawową, bez dodatku innych mąk. W wegańskich daniach mąka kokosowa stanowi doskonały zabielacz. Dodana do zupy pomidorowej pogłębia jej smak, lekko zagęszcza i sprawia, że ma delikatnie kokosowy aromat. Naleśniki lub gofry z mąki kokosowej wspaniale pachną i najlepiej smakują z dodatkiem dżemów wiśniowych, morelowych, truskawkowych oraz roztopionej czekolady.