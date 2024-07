Wyrzeźbiony brzuch – nie tylko brzuszki!

Sześciopak, rzeźba, siata czy kaloryfer – różnie mówi się na widoczne wyrzeźbione mięśnie brzucha. Marzy o nim większość mężczyzn, jednak nie każdemu wystarcza samozaparcia, by go uzyskać. Jak uzyskać kaloryfer na brzuchu? Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, wymaga jednak systematyczności i konsekwencji.