Joga jest świetnym sposobem na różne dolegliwości oraz zmęczenie i zdenerwowanie. Pomaga walczyć z depresją, nerwicami i nadwagą. Wzmacnia mięśnie ciała, odchudza, uspokaja i eliminuje stres.

Reklama

Joga to indyjski system filozoficzny oraz rodzaj aktywności fizycznej. Polega na wykonywaniu określonych pozycji. Można trenować ją w domu oraz klubach sportowych. Ćwiczenia najlepiej wykonywać każdego dnia po przebudzeniu.

Jak zacząć ćwiczenie jogi?

Joga jest tym rodzajem aktywności, którą może wykonywać każdy z nas, niezależnie od poziomu sprawności fizycznej. Także osoby z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi (np. otyłością lub cukrzycą) mogą spróbować jogi. Warto zacząć od podstawowych pozycji (asanów), które znajdziemy w Internecie (link: https://www.youtube.com/watch?v=gw4dcIw8x-U). Pamiętajmy, że joga to nie tylko rodzaj ćwiczeń fizycznych, ale również system filozoficzny. Podczas treningu powinniśmy się wyciszyć, odstresować, poddać medytacji.

Strój to podstawa

Do ćwiczenia jogi niezbędny będzie wygodny strój oraz ekwipunek. Należy zaopatrzyć się w luźne i przewiewne ubrania, np. bawełnianą koszulkę, dres lub legginsy. Muszą przylegać do ciała, dzięki czemu będziemy mogli precyzyjnie wykonać wszystkie pozycje. Ważna jest też bielizna, czyli biustonosz sportowy (utrzymuje biust). Ponadto podstawowym narzędziem do ćwiczenia jogi jest mata. Powinna być cienka i miękka, ale nie może się ślizgać po podłodze. Ćwiczenia najlepiej wykonywać boso, dzięki czemu łatwiej będzie utrzymać równowagę oraz pobudzić krążenie organizmu. Ewentualnie możemy użyć bardzo cienkich skarpet z naturalnych tkanin (bawełna, bambus itp.).

Zobacz także

O czym należy pamiętać podczas ćwiczenia jogi

W trenowaniu jogi obowiązkuje kilka zasad. Po pierwsze regularność, gdyż aktywność raz w tygodniu nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Należy pamiętać o rozciągającej ciało rozgrzewce, jednak nie musi być ona intensywna. Bardzo ważny jest oddech: głęboki, równomierny i świadomy. Podczas ćwiczeń w domu, należy dokładnie zapoznać się z każdą pozycją (zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=eTWyx7IdlpQ). Nieumiejętny trening może spowodować kontuzje. Najlepiej trenować każdego dnia po przebudzeniu. Dzięki temu uzyskamy najlepsze efekty i pobudzimy organizm do działania.

Joga w domu

Jeśli decydujemy się na treningi w domu, wyznaczmy sobie odpowiednią przestrzeń do ćwiczeń. Wystarczy fragment podłogi w przestronnym pomieszczeniu. Niech nie przeszkadzają nam meble, chłód czy elementy wystroju wnętrza. Otwórzmy okno, szczegółowo zaplanujmy kolejność pozycji, dobierzmy odzież. Na czas treningu warto wyłączyć telefon, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Do ćwiczenia jogi możemy zaprosić kogoś bliskiego, np. współmałżonka. Trening w parze pozwoli na wykonanie jeszcze większej liczby pozycji.

Ćwiczmy jogę z innymi

Dobrym pomysłem na rozpoczęcie przygody z jogą będą zajęcia w klubie sportowym. Pod okiem doświadczonego instruktora dowiemy się, jak prawidłowo wykonywać odpowiednie pozycje. Pozwoli to nam na uniknięcie błędów i kontuzji. Dodatkową korzyścią jest większa motywacja, gdyż ćwiczenia grupowe mobilizują do działania. Wybierzmy miejsce, w którym będziemy czuli się swobodnie, a zajęcia będą się odbywały minimum dwa razy w tygodniu. Jeśli nie możemy tak często uczęszczać na jogę grupową, warto uzupełnić trening indywidualnymi ćwiczeniami w domu.