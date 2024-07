Lampa do jadalni powinna być prosta, dostosowana do wysokości sufitu i dawać mocne światło. Dobrze, by pasowała również do wystroju wnętrza. Jako oświetlenie nad stołem sprawdzi się regulowana lampa wisząca bądź przylegający do sufitu plafon.

Do lamp wiszących można użyć zarówno tradycyjnych, jak i energooszczędnych żarówek. Te pierwsze dają mocne światło, zaletą drugich jest dodatkowo długa żywotność. Lampy warto również wyposażyć w diody LED, które skutecznie rozjaśniają każde pomieszczenie.

Wiszące lampy nad stół – trendy

Światło wiszącej lampy skutecznie rozjaśnia stół. Ten rodzaj oświetlenia jest praktyczny, modny i łatwo dostępny. Najlepiej, by lampa była regulowana. Dzięki temu będzie można ją podnosić lub opuszczać w zależności od potrzeby. Do minimalistycznego wystroju stołu oraz wnętrza idealnie sprawdzą się eleganckie lampy o skromnych, prostych i jednobarwnych kloszach. Tego typu przedmioty są najbardziej trendy w ostatnich latach. Lampy wiszące mogą być przezroczyste, lśniące, matowe, mleczne bądź połyskujące. Bogato wyposażone pomieszczenia oraz rzeźbione meble warto udekorować strojnym żyrandolem. Dzięki temu wystrój będzie spójny. Ceny lamp oraz żyrandoli wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Plafon, czyli elegancki sposób na oświetlenie nad stołem

Plafon to rodzaj lampy sufitowej, która przylega się bezpośrednio do wyznaczonej powierzchni. Tego typu produkty są bardzo łatwe w montażu, a także niedrogie - kosztują od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Plafony świetnie wyglądają w pomieszczeniach o niskim suficie oraz mieszkaniach urządzonych w stylu nowoczesnym. Są eleganckie, dyskretne i zajmują niewiele miejsca. Osłona lampy może mieć prosty, gładki, jednolity kształt (na przykład kwadratu, prostokąta lub półkola) bądź nieco bardziej wymyślny. Coraz częściej można spotkać plafony stylizowane chociażby na kule dyskotekowe, parasole, kwiaty, halki, starożytne rzeźby albo w etniczne wzory. Pasują do bogato udekorowanych pomieszczeń. Jeśli plafony nie dają odpowiedniej ilości światła, stół można doświetlić lampami stojącymi i kinkietami przymocowanymi do najbliższych ścian.

