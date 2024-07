Plafony sufitowe nadają się do niewysokich pomieszczeń. Nie zajmują wiele miejsca, ponieważ montuje się je do ściany lub sufitu. Lampy wiszące dają więcej światła. Zależnie od rodzaju i materiału klosza, światło może być rozproszone lub skierowane punktowo.

W zależności od tego, jak jasne światło jest nam potrzebne, możemy się zdecydować na plafon lub wiszącą lampę. Oświetlenie zależy też od rodzaju klosza.

Zalety lamp sufitowych

Nowoczesne lampy wiszące nie oślepiają i równomiernie oświetlają pomieszczenia. Są zamontowane pod sufitem, dlatego nie zajmują miejsca w pokoju lub kuchni. Światło, które z nich pada jest wyraźne. Mogą być więc stosowane jako główne źródło światła.

Jak wybrać lampę wiszącą?

Przy wyborze lampy wiszącej należy zwrócić uwagę na oprawę, czyli klosz. To od niego w dużej mierze zależy, ile światła będzie emitowała lampa. Jeśli klosz jest zamknięty od dołu, a otwarty na górze, lampa będzie oświetla głównie sufit, ale także ściany. Klosz zamknięty od góry i nie przepuszczający światła, będzie oświetlał pomieszczenie punktowo, w dół. Lampy z zamkniętym kloszem, wykonanym z matowego szkła równomiernie rozpraszają światło we wszystkie strony, eliminując problem tworzenia się odblasków. Lampy wykonane z ażurowych materiałów na przykład z wikliny lub plecionki mosiężnej rzucają na ściany i sufit ciekawe światłocienie, sprawiając, że wnętrze staje się bardziej przytulne.

Kupując lampę warto przemyśleć, na jakiej wysokości ma wisieć oprawa. Im wyżej, tym większą powierzchnię będzie oświetlać, ale mniej intensywnym światłem. Nad stołem lub blatem kuchennym lampa nie powinna zagrażać uderzeniem w głowę. Wybierając lampę wiszącą upewnijmy się, czy można regulować długość sznura.

Cechy charakterystyczne plafonów sufitowych

Plafony sufitowe polecane są do wnętrz o niskim suficie. W przeciwieństwie do wiszących lamp, nie będą przeszkadzały domownikom. Nie zajmą miejsca, którego i tak jest niewiele w tego typu pomieszczeniu. Będą odpowiednie do przedpokoju, który zazwyczaj jest wąski. Dzięki zamontowaniu plafonu zaoszczędzimy przestrzeń. Tego typu oświetlenie sprawdzi się również w pokoju dziecięcym. Maluchy w trakcie zabawy mogą zaczepić o lampę wiszącą. W przypadku plafonu ten problem znika. Geometryczne plafony stosuje się także w minimalistycznie urządzonych salonach, jako oświetlenie ogólne.

Plafony mocuje się do sufitu lub do ściany. Ich światło jest łagodne i nie razi w oczy. Będą pasowały także do sypialni, w której nie jest potrzebne mocne światło – służąc jako oświetlenie ogólne. Oprócz nich warto zamontować lampki nocne. Plafony sprawdzą się też jako oświetlenie ogólne pokoju, w którym pracujemy, pod warunkiem, że strefy pracy (np. blat biurka) zostaną doświetlone lampkami miejscowymi.

