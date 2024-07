Dobór butów zależy od kilku czynników: tego po jakim podłożu biegamy – asfalcie czy w terenie, jaki mamy kształt stopy: supinującą, pronującą czy neutralną. Czy mają służyć do treningów, czy startów w zawodach

Nie wiesz jak dobrać buty do biegania? W kilku krokach podpowiadamy jak dobrać buty do płci i wagi biegacza, motoryki ruchów i kształtu stóp a także rodzaju nawierzchni i przeznaczenia pod kątem startów lub treningów.

Jak dobrać buty ze względu na rodzaj stopy?

Rozróżniamy trzy rodzaje stopy: z pronacją, z supinacją i neutralną. Stopa z pronacją podczas biegu, przenosi ciężar ciała na jej wewnętrzną krawędź. Obuwie dla takiej stopy to typ motion-control, który w wewnętrznej części buta ma wstawki stabilizujące. Dzięki nim stopa jest poprawnie ułożona w bucie i zabezpieczona przed nadmiernym nawracaniem. Stopa z supinacją przenosi ciężar ciała na krawędź zewnętrzną i nie zapewnia prawidłowej amortyzacji podczas biegu. Najlepsze obuwie dla supinatora to typ cushioned, o dużej amortyzacji. W stopie neutralnej ruch wykonywany jest w linii prostej, a ciężar ciała rozkłada się równomiernie. Dla takich stóp przeznaczone jest obuwie z systemem stability. W takim obuwiu mogą biegać także osoby z supinacją.

Test na rodzaj stopy

Aby poznać swój rodzaj stopy możemy przeprowadzić test mokrej stopy. Potrzebujemy miski z wodą i kartki papieru. Stopę wkładamy do wody i odciskamy mokre odbicie na papierze. Jeśli mokry ślad przedstawia całą stopę, bez przewężenia w części środkowej, świadczy to o niskim podbiciu lub płaskostopiu i pronacji. Mokry ślad złożony z dwóch oddzielonych części, pięty i śródstopia, lub połączonych wąskim paskiem wskazuje na wysokie podbicie i supinację. Odbicie stopy neutralnej ma niewielkie wcięcie na środku odbicia, a pasek łączący obydwie części ma szerokość od 3-5 cm. Rodzaj stopy można też zbadać za pomocą urządzeń znajdujących się w sklepach sportowych.

Rozmiar butów do biegania

Buty do biegania kupujemy w większym rozmiarze niż klasyczne buty do chodzenia. W trakcie biegu stopa przesuwa się i puchnie – im dłużej biegamy, tym bardziej stopa puchnie. Buty o pół numeru większe wybieramy do krótkich 5-10 km treningów. Rozmiar większe buty sprawdzą się w przypadku maratonów i dłuższych wybiegów.

Amortyzacja w butach do biegania a sposób biegania

Osoby, które podczas biegu wybijają się ze śródstopia, powinny wybierać buty z małą amortyzacją z tyłu buta i małym offsetem (różnicą pomiędzy wysokością pięty i palców). Większą amortyzację z tyłu i większy offset powinny mieć buty osób biegających z pięty.

Waga biegacza

Obuwie do biegania dobieramy według wagi własnego ciała. Osoby o wadze powyżej 90 kg, powinny wybierać buty z dobrą amortyzacją i trwałą podeszwą. Takie buty powinny mieć też dodatkową amortyzację w pięcie i na podbiciu. Zmniejszą ryzyko kontuzji, odciążą kręgosłup i stawy.

Waga butów

Waga butów zależy od ich przeznaczenia. Do biegu w zawodach najlepsze są lekkie (150-280 g) buty startowe. Waga butów do treningów i biegu rekreacyjnego to 300-400 g. Są odporniejsze na zużycie mają i masywniejszą konstrukcję.

Buty do biegania po twardym i miękkim terenie

Buty do biegania po twardych nawierzchniach powinny mieć dobrą amortyzację i płaski bieżnik. Buty do biegania w terenie, to tzw. buty trailowe lub terenowe. Mają mniejszą amortyzację ale dobrą przyczepność. Są wytrzymałe, wodoodporne i stabilnie utrzymują stopę. Nadają się do biegu po lasach, polach i górach oraz na bieg po śniegu, błocie, kamieniach i wodzie.

