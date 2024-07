Wypalenie zawodowe może pojawić się w każdej wykonywanej pracy. Proces zaczyna się powoli, niezauważalnie i trwa przez wiele tygodni w postaci znużenia i objawów somatycznych. Pierwszym symptomem wypalenia zawodowego jest narastające uczucie zmęczenia organizmu.

Przyczyny wypalenia zawodowego

Do przyczyn wypalenia zawodowego należą cechy indywidualne, tj. bierność, niska samoocena czy zależność. Niektórzy są przekonani, że wszystko zależy od nich samych, a wiąże się to z postawieniem wysokich barier, które często niełatwo przeskoczyć. Zazwyczaj takie osoby poświęcają bardzo dużo, aby odnieść zaplanowane wyniki. Do powodów wypalenia zawodowego można włączyć przyczyny interpersonalne, które składają się z dwóch grup. Do pierwszej z nich zaliczamy relację pomiędzy pracownikiem, a klientem, gdzie pracownik wiąże się emocjonalnie w sprawy klienta. Drugą relację stanowią kontakty z szefostwem i współpracownikami, które czasem stwarzają sytuacje, pośród których pojawia się mobbing, czy konflikty. Brak awansu, czy praca pod presją czasu również mogą być powodem wypalenia zawodowego.

Objawy wypalenia zawodowego

Wyróżnia się dwie odmiany wypalenia zawodowego: aktywną i bierną. Rodzaj aktywny spowodowany jest przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi, do których można zaliczyć warunki panujące w pracy (zbyt wiele wymagań, aspekty instytucjonalne). Rodzaj bierny jest wewnętrzną reakcją organizmu na przyczyny wywołujące wypalenie aktywne.

Problem wypalenia zawodowego objawia się przede wszystkim brakiem chęci do pracy, negatywnym stosunkiem wobec współpracowników, a także ciągłym zdenerwowaniem. Ponadto, osoba cierpiąca odczuwa wiele nieprzychylnych emocji, takich jak bezsilność, irytacja, zmęczenie, poczucie winy, czy przygnębienie. Wypalony pracownik ma coraz gorsze kontakty z klientami, pracownikami, a co najważniejsze, z rodziną. Czuje się wyczerpany i znużony. Nie może się doczekać, kiedy skończy zmianę i wróci do domu. Zmniejsza się efektywność jego pracy. Ponadto, ma kłopoty ze snem, a bóle głowy pojawiają się coraz częściej.

Jak leczyć wypalenie zawodowe?

Warto wziąć pod uwagę fakt, że wypalenie zawodowe stanowią 3 fazy:

1. Bóle głowy, przeziębienie, bezsenność, uczucie niepokoju.

2. Złość, słabe wyniki pracy, nieposzanowanie współpracowników.

3. Objawy fizyczne i psychiczne, tj. kłopoty z żołądkiem, nadciśnienie, depresja, samotność.

Jeśli chodzi o pierwszy etap to wystarczy zrobić krótką przerwę w pracy i pójść na urlop, podczas którego organizm zregeneruje się. Drugi etap wypalenia zawodowego związany jest z przymusem wzięcia dłuższego urlopu. W czasie odpoczynku warto spotkać się z przyjaciółmi, odprężyć się i rozwinąć swoje zainteresowania. Leczenie ostatniej fazy musi odbyć się w poradni specjalisty, psychologa, czy terapeuty. Rozmowa z lekarzem pomoże nam się odnaleźć w danej sytuacji.

Jeśli zauważasz u siebie któryś z wymienionych powyżej objawów nie lekceważ tego. Porozmawiaj z szefem, przyjaciółmi, postaraj się wprowadzić zmiany w swojej pracy i obowiązkach. Niestety, wypalenie zawodowe samo nie przechodzi.