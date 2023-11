Mimo że nordic walking wywodzi się z krajów skandynawskich, to jednak w wielu krajach szczególną popularnością cieszy się w czasie letnich miesięcy. Korzystna aura pozwala na bezproblemowe pokonywanie tras bez specjalnego przygotowania. Nieco inaczej wygląda uprawianie nordic walking zimą, szczególnie kiedy niskim temperaturom towarzyszą opady śniegu. Osoby planujące chodzenie z kijkami w okresie zimowym powinny przygotować się szczególnie pod względem ubioru.

Jeśli chodzi o sprzęt, czyli kijki, to nie obowiązuje podział na modele dedykowane na okres letni i zimowy. Kluczowe jest posiadanie dobrej jakości sprzętu, a takim są kijki, za które trzeba zapłacić od około 200 złotych w górę.

Jak powinien wyglądać zimowy strój na nordic walking?

Zimowa aura wiąże się nie tylko z ujemnymi temperaturami i opadami śniegu, ale często również z oblodzonymi trasami. W takich warunkach komfortowe i dające satysfakcję uprawianie tej dyscypliny jest możliwe pod warunkiem trenowania, będąc odpowiednio odzianym. Warto zaopatrzyć się w:

bieliznę termiczną – pozwala ona odprowadzać pot od powierzchni skóry i ogrzewać ciało mimo wilgoci,

legginsy termoaktywne – produkt polecany zarówno kobietom, jak i mężczyznom. W mroźne dni jedna warstwa, czyli spodnie, nie są w stanie utrzymać temperatury ciała na odpowiednim poziomie,

ciepła bluza bawełniana lub gruby polar,

bawełniana lub gruby polar, rękawiczki – nie powinny być zbyt grube, aby pozwalały na komfortowe trzymanie kijków,

czapkę – najlepiej, aby była z membraną, która dobrze chroni przed wiatrem i chłodem,

kurtkę narciarską – nie jest zbyt gruba, a gwarantuje odpowiednie utrzymanie ciepła. Na treningi nordic walking jest odpowiednia.

Kluczową kwestią jest dobranie obuwia. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup butów trekkingowych, ponieważ mają one podeszwę dającą stabilność oraz są wykonane w taki sposób, aby wilgoć nie dostawała się do środka.

O czym pamiętać uprawiając nordic walking zimą?

Jeśli chodzi o technikę chodzenia zimą, to praktycznie nie różni się ona od tej, która jest polecana w czasie innych pór roku. Jedyną różnicą jest to, że zimą, kiedy trasy są zaśnieżone i oblodzone należy stawiać pewniejsze kroki. Pozwala to zachować równowagę nawet w trudnych warunkach. Sam styl chodzenia pozostaje niezmienny. Należy zwracać uwagę, aby plecy były wyprostowane i stawiać długie kroki przy jednoczesnej pracy rąk.