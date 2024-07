Duże okna w salonie oznaczają więcej światła i optyczne powiększenie pomieszczenia. W nowoczesnej aranżacji salonu należy postawić na minimalizm i proste dodatki. Klasyczny wystrój będzie natomiast wymagał bogatszej dekoracji okna, ale wciąż z umiarem.

Duże okna same w sobie stanowią wspaniałą ozdobę salonu, otwierając go na przestrzeń za szybą. Za pomocą dodatków można ten efekt wzmocnić, ale wybierając sposób aranżacji okna zawsze trzeba dopasować go do stylu pomieszczenia.

Duże okna w nowoczesnym salonie – rolety i przejrzyste tkaniny

Nowoczesny styl kieruje się zasadą prostoty, minimalizmu i funkcjonalności. Dzięki temu pomieszczenia są przestronne i uporządkowane.

Nowoczesna aranżacja okna stawia przede wszystkim na:

rolety – pozwolą regulować poziom oświetlenia. Kontrastujący kolor podkreśli okno jako element dekoracyjny. Jeśli dekoracja nie ma rzucać się w oczy, a być raczej subtelnym dodatkiem, należy wybrać rolety w kolorze ścian. W dużych oknach pięknie prezentują się rolety rzymskie z jasnych tkanin. Ciekawe są też szare lub grafitowe, półprzezroczyste rolety zwijane;

– w nowoczesnym salonie można z nich zrezygnować, pozostawiając czysty widok wprost na otoczenie za oknem. Jeśli jednak chcemy lekko przesłonić okna, to do nowoczesnego salonu będą pasowały gładkie tkaniny bez zbędnych koronek lub ażurów. W zależności od kolorystyki pomieszczenia, można też pokusić się nie o białe, a kolorowe, pastelowe firanki; zasłony – choć kojarzą się raczej z klasycznym stylem, znajdują zastosowanie także w nowoczesnym. Wyglądają efektownie szczególnie, gdy ich kolor lub wzór jest wyrazisty. W przypadku wysokich okien bardzo dobrze sprawdzają się zasłony panelowe i zasłony na szelkach;

Duże okna w klasycznym salonie

Klasyczny salon kojarzony jest z większym bogactwem dekoracji, ale aranżowany jest według zasady umiaru. Wszystkie elementy powinny do siebie harmonijnie pasować i być w miarę równomiernie rozmieszczone w pomieszczeniu.

W takim wnętrzu również okna powinny być modnie ubrane:

firanki – ażurowe, z grubego materiału będą najbardziej charakterystycznym sposobem na wystrój klasycznego salonu, ale mogą sprawiać wrażenie ciężkości . To dobre rozwiązanie dla małych okien. Do wysokich lepiej wybrać firany panelowe lub szelkowe. Mogą być upinane po bokach lub na środku;

– ażurowe, z grubego materiału będą najbardziej charakterystycznym sposobem na wystrój klasycznego salonu, ale . To dobre rozwiązanie dla małych okien. Do wysokich lepiej wybrać firany panelowe lub szelkowe. Mogą być upinane po bokach lub na środku; zasłony – zasłony mogą uzupełniać aranżację okna razem z firanką, ale także funkcjonować samodzielnie. Szczególnie półprzezroczysta tkanina, starannie udrapowana lub upięta po bokach , sprawi, że salon będzie bardziej przytulny. Ciemniejsze, suto marszczone zasłony również wyglądają efektownie, ale potrzebują dużo przestrzeni – meble nie mogą ich przysłaniać;

Wybór mebli w salonie z dużym oknem

Duże okna w salonie to niestety też spore ograniczenie, jeśli chodzi o wystrój wnętrza. Pomieszczenie powinno zachwycać przestronnością i jasnością, a to determinuje też wybór mebli do salonu. Niewskazane jest ustawianie mebli pod ścianą – szczególnie tą z oknami – które w ten sposób odwrócą uwagę od widoku za szybą. Dlatego lepiej jest postawić na niewysokie komody, kanapy, stoliki, które nie będą dominować we wnętrzu, a jedynie stworzą warunki do podziwiania tego, co jest na zewnątrz.

Duże okna bez ozdób

W niektórych wnętrzach wskazane jest pozostawienie okien bez ozdób. Szczególnie duże okna tarasowe najlepiej będą się prezentować bez firan. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji największą ozdobą jest po pierwsze nieskazitelna szyba, a po drugie – widok za nią. Decydując się na duże, otwierające salon okna, trzeba więc zadbać też o ogród.