Na początku relacji Ani i Kuby z "Rolnik szuka żony" nic nie wskazywało na to, że ich uczucie rozwinie się tak szybko. Uczestnik show postanowił przeprowadzić się do swojej ukochanej i teraz czekają na przyjście na świat swojego pierwszego dziecka. Wybranek Ani ma również dzieci z poprzedniego związku i chętnie spędza z nimi czas. Ostatnio Jakub pokazał im, jak wygląda życie na wsi.

Reklama

Jakub z "Rolnika" pokazał, jak jego dzieci pracują na gospodarstwie

Jakub i Ania to jedyna para z 10. edycji miłosnego hitu TVP, która się zaręczyła i czeka na przyjście na świat swojego pierwszego dziecka - synka. Zakochani chętnie dzielą się swoim szczęściem na Instagramie, na którym chętnie pokazują, jak kwitnie ich uczucie. Para spędza również sporo czasu z dziećmi uczestnika show i wygląda na to, że wszyscy znaleźli wspólny język. Termin porodu rolniczki zbliża się już wielkimi krokami, a ostatnio Jakub z "Rolnika" zaskoczył wpisem do ciężarnej Ani. Przypominamy, że rolniczka ma zostać mamą już tej wiosny.

Wojtalewicz/AKPA

Na Instagramie Jakuba z "Rolnik szuka żony" pojawiła się relacja z weekendu. Uczestnik show pokazał, jak spędzał wolny czas ze swoimi dziećmi przy łupaniu drewna czy karmieniu kur. Myślicie, że ukochany Ani przygotowuje swoje pociechy do życia na wsi? Jedno jest pewne, jego dzieci wyglądają na bardzo szczęśliwe.

Ten weekend stanowczo należał do tych moich ulubionych. Ale mamy nowy tydzień i nowe wyzwania — napisał Kuba.

Instagram @jakub_manikowski

Tuż przed porodem Ania i Kuba z "Rolnika" zdecydowali się na sesję zdjęciową, by upamiętnić te wyjątkowe dla nich chwile. Na zdjęciach rolniczka odsłoniła swój ciążowy brzuszek i zapozowała w samej bieliźnie i luźnej koszuli. Przyszli rodzice wyglądali na niej na bardzo szczęśliwych!

Reklama

Zobacz także: Ania z "Rolnika" zaskoczyła nowym zdjęciem. "Tata w pracy, a my sobie odpoczywamy"

Zobacz także