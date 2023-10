Małgorzata Rozenek nawet do domowych stylizacja przykłada bardzo dużą wagę. Ostatnio pisaliśmy o jej dresach w stylu homewear, teraz przyszedł czas na następną homewearową stylizację - oczywiście z dresem w roli głównej. Małgorzata Rozenek zdecydowała się na założenie dresu nowej polskiej marki "Niedopodrobienia". Biała bluza i spodnie w oryginalne wzory, w tym przypadku w laleczki, robią niesamowite wrażenie! Rozenek do całości dobrała oryginalne kapcie, które przypominają słodkie króliki! My się w nich zakochaliśmy bez pamięci!

Małgorzata Rozenek w odjechanym dresie wygląda bosko! To model HAPPY DOLLS marki Niepodrobienia. Bluzę z oryginalnym nadrukiem możecie kupić za 550 złotych.

Bluza i spodnie są świetne, ale my musieliśmy też zwrócić uwagę na kapcie Rozenek - to urocze białe króliczki. Są tak urocze, że my nie możemy się im oprzeć!

