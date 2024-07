Kąpiel w mleku to jeden z królewskich sposobów na zachowanie młodej, gładkiej skóry. „Królewskich”, ponieważ stosowały go królowa Egiptu, Kleopatra, a także królowa Anglii Elżbieta I i Elżbieta Bawarska, czyli cesarzowa „Sissi”, uznawana swego czasu za najpiękniejszą kobietę na świecie. Jeśli nie jesteś uczulona na mleko, też możesz wypróbować ten naturalny kosmetyk.

Reklama

Jak mleko działa na skórę?

Zawarte w mleku hydroksykwasy oraz kwas mlekowy działają jak peeling enzymatyczny: złuszczają i rozpuszczają martwy naskórek. Dzięki temu po kąpieli w mleku skóra jest gładsza, bardziej świeża, lepiej ukrwiona i elastyczna. W mleku znajdują się także kwasy tłuszczowe: oleinowy, arachidowy, linolowy. Przyspieszają one regenerację naskórka, odżywiają skórę i nawilżają ją. Mleko jest również bogatym źródłem substancji mineralnych, takich jak: wapń, magnez, sód, potas i fosfor, oraz witamin: A, D, E i kompleksu witamin B.

W jakim mleku się kąpać: krowim, kozim czy owczym?

W Polsce najczęściej w celu uzyskania mleka hoduje się krowy, kozy i owce. Mleko tych pierwszych bez trudu znajdziemy w każdym sklepie, mleko kozie jest trudniej dostępne, często trzeba szukać go w sklepach ze zdrową żywnością lub sprowadzać bezpośrednio od hodowcy kóz. Mleko owcze można natomiast dostać niemal wyłącznie tam, gdzie zwierzęta te są hodowane, czyli na Podhalu, w Bieszczadach i na Podlasiu. Dostępność poszczególnych rodzajów mleka przekłada się na ich cenę. Litr krowiego mleka można kupić już za 2-3 zł, podczas gdy kozie kosztuje ok. 9 zł, a owcze nawet 20 zł.

Z tych trzech rodzajów mleka najwięcej substancji odżywczych ma to najtłustsze, czyli owcze. Pod względem składników mineralnych oraz witamin jest ono nawet 1,5-2 razy bogatsze od krowiego. Przewyższa też pod tym względem mleko kozie. Jednak z uwagi na jego niską dostępność i wysoką cenę, do regularnego stosowania w celach kosmetycznych lepiej wybrać mleko krowie lub kozie.

Zobacz także

Przepis jak przygotować domową kąpiel w mleku

Wannę o standardowej pojemności (ok. 170-200 l), napełnij w 1/3 gorącą wodą. Dolej do niej 4-5 l mleka. Zanurz się w wodzie z mlekiem. Taka kąpiel powinna trwać ok. 10 minut. Do wody z mlekiem możesz dodać inne składniki. Po dodaniu 1/2 szklanki płynnego miodu kąpiel nabierze dodatkowych właściwości odżywczych.

Kąpiel można też przygotować „na słono”, z dodatkiem 5-6 łyżek soli morskiej. Taka kąpiel złagodzi ból mięśni i poprawi krążenie krwi.

Reklama

Do mlecznej kąpieli można też dodać 5-10 kropli olejków zapachowych, np. lawendowego, ylang-ylang, jeśli chcemy się zrelaksować.