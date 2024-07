Hipnoza regresyjna według hipnoterapeutów pozwala powrócić do odległych wspomnień, by móc przepracować emocje i zrozumieć, dlaczego w tym momencie człowiek zachowuje się tak, a nie inaczej.

Podczas gdy ten rodzaj powrotu do wspomnień jest zrozumiały, to o wiele bardziej kontrowersyjne jest powracanie do czasu... sprzed narodzin. Hipnoterapeuci twierdzą, że po wejściu w trans hipnotyczny możliwe jest przeżycie różnych zdarzeń z poprzednich wcieleń, a także wspomnień rodzinnych. Dzięki temu można zobaczyć sytuacje, które mają przełożenie na obecne życie i przeżywane problemy. Pomaga to lepiej zrozumieć swoją sytuację,

Hipnoza regresyjna jak doświadczenie graniczne?

Doświadczenia osób, które przeszły hipnozę regresyjną, są podobne do doświadczeń z pogranicza śmierci, które opisują ofiary traumy lub osoby, doświadczające śmierci klinicznej. Co więcej, relacje są do siebie podobne, niezależnie od tego, jaką wiarę wyznaje osoba zahipnotyzowana.

Hipnoza regresyjna z pewnością jest tajemniczym zjawiskiem, budzącym zarówno lęk i fascynację. Ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. Faktem jest, że nie istnieją naukowe dowody i rzetelnie przeprowadzone badania, mogące jednoznacznie potwierdzić lub obalić tezę o możliwości cofania się do przeżyć z odległej przeszłości.

Hipnoza regresyjna – pamiętamy więcej, niż nam się wydaje

Należy zauważyć, że w stanie hipnozy człowiek jest w stanie uruchomić te części pamięci, których nie potrafi wykorzystywać świadomie. Dzięki temu np. po wprowadzeniu w stan hipnozy może podać szczegóły, których normalnie nie może sobie przypomnieć.

Możliwe, że wiedza, na przykład o przeszłości rodziny, którą rzekomo zdobywa się w czasie seansu hipnozy regresyjnej, faktycznie jest przywołanym wspomnieniem z np. zasłyszanych w dzieciństwie rozmów rodziców.

Świadomie hipnotyzowany nie pamięta, co usłyszał w domu gdy miał 5 lat. Podczas seansu wspomnienie to może wrócić, stąd brać się mogą informacje o rzeczach, o których teoretycznie się nie wie.