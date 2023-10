Na Instagramie Anity pojawiło się wspólne zdjęcie u boku ukochanego, Adriana. Para nie szczędzi sobie czułości i wygląda na bardzo zakochaną. Okazuje się, że małżeństwo ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma prawdziwe powody do radości, bo przed nimi niesamowita podróż - w dodatku "poślubna". Dlaczego dopiero teraz? Anita wszystko wyjaśniła w obszernym, instagramowym poście.

Fani od jakiegoś czasu zastanawiają się czy Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się. Wszystko przez fakt, że coraz rzadziej pokazywali się wspólnie. Wywoływana do odpowiedzi uczestniczka odpowiadała tajemniczo, że "trzeba by było zapytać Adriana". Jednak w ostatnio chyba zupełnie rozwiali wątpliwości internautów, ponownie publikując rodzinne zdjęcia. Przed świętami udali się także na wspólne wakacje, które Anita określiła... "podróżą poślubną"!

Okazuje się, że zakochani ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybrali się w egzotyczny zakątek świata - do Abu Dhabi, a podróż poślubną spędzą... na wodzie! Przed nimi rejs olbrzymim statkiem do Dubaju, gdzie spędzą romantyczne chwile:

Para postanowiła zostawić swoje pociechy pod opieką babci, by móc cieszyć się czasem tylko we dwoje:

To dopiero początek, bo czeka nas też kilka ekstremalnych przeżyć i niezapomnianych wycieczek ! ♥️????️???????????????? Nie byłoby nas tu bez wsparcia babci. ❤️ Dziękujemy! Pamiętacie pierwsze wakacje lub wyjazd bez dzieci? A może ktoś z Was był już w tych stronach i chce się podzielić wrażeniami, albo o takich marzy i chce o coś zapytać? ⛴️⚓

Internauci cieszą się, że kryzys Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to tylko plotki:

- Czekaj czekaj, to jednak się nie rozwodzicie? Co za niefart dla wszystkich portali plotkarskich! ???? WSZYSTKIEGO DOBREGO! ❤️ I niech ta podróż będzie najbardziej wyrąbana w kosmos! ❤️

- Zapowiada się fajna przygoda????a jeżeli chodzi o dzieci, to jestem z grupy tych matek, że nie wyobrażam sobie urlopu bez nich, umarłabym z tęsknoty ????

- Jeżeli jest miłość to zawsze warto o nią dbać, i nie odpuszczać ???? Udanej podróży.

- Wooow! Rejs we dwoje? ???? To musi być randka życia ! ???????? Bawcie się dobrze! ⛴⚓️☀️

- Wspaniałych wrażeń życzę ???????? cudowna podróż