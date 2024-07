Przepisy z dyni to nie tylko zupa krem i dyniowe frytki prosto z piekarnika. To przepiękne i pełne wartości odżywczych warzywo idealnie sprawdza się we wszelkiego rodzaju konfiturach. Jego mączysta struktura powoduje, że dżemy dyniowe są wyśmienite i aksamitne. Jabłko, imbir, cynamon, pomarańcza i goździki tworzą przepyszne kompozycje z delikatną w smaku dynią.

Dynię można przerobić na dżem zarówno późnym latem, jak i wczesną jesienią. Najlepsze do tego są okazy mocno pomarańczowe, dojrzałe, masywne i mięsiste. Po wydrążeniu warto oczyścić i pozostawić do wyschnięcia znajdujące się we wnętrzu pestki.

Dżem z dyni z pomarańczą, imbirem i cynamonem – przepis

Najlepiej w dżemie sprawdzi się świeży imbir. Jeżeli jednak masz problem z jego kupnem, dodaj sproszkowany lub kandyzowany.

Składniki na około 6 małych słoików dżemu:

3 kg świeżej dyni,

pół szklanki płynnego miodu,

sok z całej pomarańczy ,

, skórka otarta z całej pomarańczy,

2 łyżeczki cynamonu,

1 łyżeczka świeżego imbiru lub 1 łyżeczka mielonego lub 1 łyżka drobno posiekanego, kandyzowanego imbiru.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 60 minut

Sposób przygotowania:

1. Obierz dynię ze skórki. Jeżeli jest młoda, wystarczy ci obieraczka do warzyw. W przypadku bardzo twardej skórki najlepiej użyć małego i bardzo ostrego noża o płaskim ostrzu. Wydrąż środek – najwygodniej robi się to łyżką. Pokrój na podłużne i duże kawałki.

2. Zetrzyj dynię na tarce o dużych oczkach.

3. Jeżeli masz świeży imbir obierz go i również zetrzyj.

4. Sparz pomarańczę wrzątkiem i obetrzyj z niej skórkę na tarce o drobnych oczkach. Zroluj owoc kilkukrotnie o blat np. stołu (dzięki temu będzie bardziej soczysta), przekrój na pół i wyciśnij z niej sok.

5. Do wysokiego garnka włóż dynię, przykryj i gotuj na małym ogniu przez około 10 minut, aż zacznie wydzielać sok.

6. Dodaj miód, sok, skórkę z pomarańczy i imbir. Gotuj bez pokrywki przez około 15-25 minut, często mieszając, do czasu uzyskania pożądanej gęstości.

7. Na końcu dodaj cynamon – wsypany wcześniej może zgorzknieć.

8. Jeżeli zależy ci na bardzo gładkiej konsystencji dżemu (np. dla dzieci), zblenduj go.

9. Przełóż dżem do wcześniej wyparzonych wrzątkiem lub wygrzanych w piekarniku słoiczków, postaw do góry dnem na miękkiej ściereczce do czasu, gdy ostygną.

Dżem z dyni z jabłkami, goździkami i kardamonem – przepis

Składniki na około 9-10 małych słoików dżemu:

3 kg świeżej dyni,

1 kg kwaśnych jabłek, np. antonówka lub szara reneta,

pół szklanki płynnego miodu,

sok z całej limonki ,

, 8 goździków,

pół łyżeczki kardamonu,

szczypta świeżo mielonego, czarnego pieprzu.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 90 minut

Sposób przygotowania:

1. Obierz dynię ze skórki. Jeżeli jest młoda, wystarczy ci obieraczka do warzyw. W przypadku bardzo twardej skórki najlepiej użyć małego i bardzo ostrego noża o płaskim ostrzu. Wydrąż środek – najwygodniej robi się to łyżką. Pokrój na podłużne i duże kawałki.

2. Zetrzyj dynię na tarce o dużych oczkach.

3. Obierz jabłka, wydrąż z nich gniazda nasienne i pokrój w kostkę.

4. Zroluj limonkę na blacie i wyciśnij z niej sok.

5. Do wysokiego garnka włóż dynię, przykryj i gotuj na małym ogniu przez około 10 minut, aż zacznie wydzielać sok.

6. Dodaj jabłka, miód, goździki i sok z limonki. Gotuj bez pokrywki przez około 30 minut, często mieszając, do czasu uzyskania pożądanej gęstości.

7. Na końcu dodaj kardamon i pieprz.

8. Jeżeli zależy ci na bardzo gładkiej konsystencji dżemu (np. dla dzieci)- – zblenduj go, ale pamiętaj, by wcześniej wyjąć goździki – policzenie ich przed wrzuceniem znacznie ułatwia sprawę.

9. Przełóż dżem do wcześniej wyparzonych wrzątkiem lub wypalonych w piekarniku słoiczków, postaw do góry dnem na miękkiej ściereczce do czasu, aż ostygną.

Przygotowane wg naszych przepisów dżemy są idealnym dodatkiem do bułek, twarożków, ciast, racuchów i ciastek. Wyśmienicie smakują również z herbatą.

Jeżeli chcesz przechowywać dżem dłużej niż 4 tygodnie, konieczne będzie jego zapasteryzowanie.

Smacznego!