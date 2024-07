Papryka konserwowa, w zalewie: z miodem oraz ogórkami i cebulą - 2 przepisy

Papryka konserwowa jest znakomitym dodatkiem do wielu potraw. Jej słodko-kwaśny smak szczególnie dobrze sprawdza się obok mało wyrazistych dań mącznych lub ziemniaczanych. Może być dodatkiem do kanapek, wyśmienicie pasuje do koreczków i różnego rodzaju sałatek.