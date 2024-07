Drętwienie palców, czyli zanik czucia w palcach u rąk, może wynikać z niewygodnej pozycji, braków w diecie lub stresu. Drętwienie palców u rąk może być też jednak spowodowane poważnymi chorobami.

Przeważnie do drętwienia palców u rąk dochodzi na skutek nieodpowiedniego unaczynienia bądź unerwienia rąk. Prowadzi to do odrętwienia dłoni, przez co nie można wykonywać codziennych, zwykłych czynności. Jeśli schorzenie co jakiś czas nawraca i zauważyliśmy inne objawy, powinniśmy jak najszybciej udać się do specjalisty.

Brak witamin, stres, zła pozycja przyczynami drętwienia palców u rąk

Drętwienie palców u rąk może być spowodowane przez różnorodne czynniki. Jedną z nich jest zbyt długie trzymanie rąk w niewygodnej pozycji, np. w trakcie snu, czy podczas pracy przy biurku. W tej sytuacji wystarczy zmienić pozycję, a odrętwienie zniknie. Niekiedy jest tak, że dolegliwość pojawia się, gdyż towarzyszy nam stres. W tym przypadku na drętwienie rąk, a przeważnie lewej ręki skarżą się osoby, które mają zaburzenia lękowe. Dolegliwość wiąże się też z niedoborem witaminy z grupy B, magnezu i wapnia. Wtedy należy wzbogacić swoją dietę o produkty zawierające te pierwiastki i witaminy, czyli o ryby, mięso, orzechy i banany. Tym samym należy ograniczyć spożywanie kawy i herbaty, gdyż powodują one wypłukiwanie magnezu z organizmu.

Choroby powodujące drętwienie palców u rąk

Bywa też tak, że drętwienie rąk jest objawem poważnych chorób. Zmiany zwyrodnieniowe kręgów szyjnych mogą powodować drętwienia promieniujące aż do barku. Powoduje je ucisk na splot nerwowy, który odpowiada za sprawność ręki. Jeśli trwa długo prowadzi zazwyczaj do zaburzeń czucia palców u rąk. Chorujący na zespół rowka nerwu łokciowego, który powstaje w wyniku ucisku nerwu łokciowego także objawia się drętwieniem palców u rąk. Kolejną chorobą wywołującą schorzenie jest choroba zwyrodnieniowa stawów, której towarzyszy też ból stawów pojawiający się przy pierwszym ruchu po dłuższym spoczynku. Zapalenie opon mózgowych, choroby układu krwionośnego także objawiają się niedowładem kończyn. Na tym jednak nie koniec. Zdarza się, że drętwienie palców u rąk poprzedza atak padaczki. Niekiedy też jest odpowiedzią na zmiany miażdżycowe, bądź stanowi efekt odmrożenia. Dlatego jeśli brak czucia w rękach będzie nasilał się, warto skonsultować się z kardiologiem bądź neurologiem, gdyż dolegliwość może być objawem wielu niebezpiecznych schorzeń.