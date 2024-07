Zbyt długie opalanie może prowadzić nie tylko do poparzeń słonecznych, ale i do udaru cieplnego. Jednym z jego objawów są dreszcze po opalaniu.

Nie wolno zignorować reakcji organizmu, udar słoneczny jest bardzo groźny dla zdrowia i życia.

Objawy udaru słonecznego – gorączka, dreszcze, ból i zawroty głowy, wymioty

Udar słoneczny daje charakterystyczne objawy, zwłaszcza że występuje w określonych sytuacjach, w których bardzo łatwo o przegrzanie organizmu. Twarz osoby, która ma udar cieplny, jest mocno czerwona, a w ciężkich przypadkach blada. Na początku zauważalne jest mocne pocenie, które potem całkowicie znika. Symptomami przegrzania organizmu są też ból i zawroty głowy, osłabienie, nudności, a czasem wymioty oraz wysoka gorączka. W związku z gorączką i szokiem cieplnym mogą pojawić się też dreszcze po opalaniu. Na ciele są zazwyczaj widoczne poparzenia słoneczne, jeśli udar nastąpił podczas długotrwałego opalania czy pracy bez właściwego okrycia w pełnym słońcu. Udar słoneczny stwierdzić można również po tym, że mowa przeradza się w bełkotanie, a koordynacja ruchów i napięcie mięśni są bardzo słabe. Charakterystyczne jest też bardzo szybkie tętno, a w skrajnych przypadkach wymagających natychmiastowej pomocy medycznej – utrata przytomności i oddechu.

Pierwsza pomoc osobie z udarem słonecznym

Gdy zauważone zostaną objawy udaru słonecznego, potrzebna jest natychmiastowa interwencja. Osobę z udarem należy przemieścić w cień, najlepiej by miejsce to było też przewiewne. Kolejnym krokiem jest usunięcie ciasnej odzieży i schładzanie ciała. Jeśli nie doszło do utraty przytomności, taką osobę można poić małymi porcjami chłodnej wody. Jeśli temperatura ciała mimo to nie zacznie spadać albo wystąpią kolejne symptomy, niezbędna będzie pomoc medyczna.

