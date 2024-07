Angina należy do chorób zakaźnych przenoszonych drogą kropelkową. Można się nią zarazić od osoby chorej, która kaszle w obecności ludzi zdrowych. Objawia się silnym bólem gardła i podwyższoną temperaturą ciała. Anginę leczy się antybiotykami.

Angina jest chorobą dróg oddechowych, najczęściej wywoływaną przez bakterie – paciorkowce. Początkowo wywołuje łagodne objawy: katar, gorączkę i ból gardła, z czasem ból narasta i mocno powiększają się migdałki. Anginy nie wolno lekceważyć, gdyż może prowadzić do poważnych powikłań, na przykład zapalenia ucha środkowego lub ostrego kłębuszkowego zapalenia nerek.

Angina jest chorobą, którą można się zarazić

Angina należy do chorób zakaźnych, co oznacza, że jest zaraźliwa. Paciorkowce, które wywołują chorobę mogą przenosić się na inne osoby drogą kropelkową. Oznacza to, że anginą można zarazić się od chorego człowieka, gdy kasze lub kicha w obecności osób zdrowych. Zdarzają się przypadki zachorowania na anginę przy używaniu tych samych sztućców lub szklanek co osoba chora. Dzieci przenoszą sobie wzajemnie chorobę całując się, na przykład w trakcie zabawy w przedszkolu. Objawy anginy uwidaczniają się najczęściej po 2-5 dniach od kontaktu z osobą chorą. Osoba chora przestaje być zagrożeniem dla otoczenia i staje się niezaraźliwa po 25 godzinach od przyjęcia antybiotyku.

Autozakażenie anginą – na czym polega?

Bakterie odpowiedzialne za wywoływanie anginy mogą zaatakować organizm człowieka i trwać w nim w stanie uśpienia. Ich aktywację powodują: nadmierny stres, przemęczenie oraz choroby przewlekłe. Wówczas dochodzi do spadku odporności organizmu i jego osłabienia, w konsekwencji czego bakterie namnażają się i wywołują anginę. Taki proces rozwoju choroby nazywa się autozakażeniem.

Angina u matki karmiącej piersią

Paciorkowce, czyli bakterie odpowiedzialne za wywoływanie anginy, nie są obecne w mleku kobiety karmiącej piersią. Oznacza to, że matka chorująca na anginę nie zarazi niemowlęcia chorobą podczas karmienia. Jednak powinno się surowo przestrzegać zasad higieny, gdyż istnieje ryzyko przeniesienia bakterii z rąk (np. przez kichnięcie i zasłonięcie ust dłońmi) na skórę w okolicy sutka. W ten sposób paciorkowce mogą dostać się drogą ustną do organizmu niemowlęcia i wywołać u niego anginę.

Zalecenia, które powinno się stosować przy anginie

Osoba chora powinna wypijać duże ilości mineralnej lub przegotowanej wody, gdyż na skutek gorączki i wzmożonej potliwości może dojść do szybkiego odwodnienia. Ze względu na silny ból gardła, który utrudnia przełykanie należy unikać potraw pikantnych oraz bardzo gorących. Najlepiej zastosować dietę półpłynną lub rozdrobnioną, aby nie podrażniać gardła. Łagodząco na stan zapalny gardła działają domowe płukanki naparem z szałwii lub rumianku.