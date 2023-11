Anna Kalczyńska również bardzo dba o swoje zdrowie i sylwetkę. Zmiany w jadłospisie wprowadziła przede wszystkim dlatego, że wykryto u niej chorobę Hashimoto. To zmusiło ją do wyeliminowania ze swojego menu wielu produktów. Jak jeszcze Anna Kalczyńska dba o swoją sylwetkę?

- Bywam na dietach cateringowych. To wspaniały pomysł, by zadbać o siebie. Ale podstawą jest sport. Zaczęłam dbać o swoje ciało może nawet nie pod kątem dbania o linię, ale głównie o siłę mięśni. (...) Sport jest konieczny do tego, by mieć energię, być pozytywną osobą! - zapewniała jeszcze niedawno Anna Kalczyńska w rozmowie z magazynem "Viva!".