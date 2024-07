Agnieszka Woźniak-Starak od roku regularnie ćwiczy i jak widać po okładce najnowszego numeru Be Active są tego efekty. Dziennikarka wzięła udział w instruktarzu z mężem Ewy Chodakowskiej dla pisma jak uzyskać idealnie płaski brzuch w 4 tygodnie. Zdradziła w wywiadzie jakich ćwiczeń nie znosi, jaką trzyma dietę, żeby mieć taką sylwetkę! Zatem jakich ćwiczeń nie lubi Agnieszka Woźniak-Starak?

Nienawidzę pompek! Ale uczę się je robić. Kiedyś jedna z moich trenerek powiedziała, że te ćwiczenia, których najbardziej się nie lubi, a najlepsze i przede wszystkim to je powinno się robić. Może więc jestem skazana na te pompki? Cały trening trwa około godziny. Ja pracuję nad rzeźbą, ale oczywiście chodzi mi o to, żebym była silniejsza, sprawniejsza i zdrowsza - powiedziała Agnieszka w Be Active.

Agnieszka zdradziła, że z powodu kłopotów z kręgosłupem musiała zrezygnować z dynamicznej formy jogi.

Jakie sorty lubi Agnieszka?

A co z dietą?

Bardzo lubię moje poranne rytuały związane z treningami. Wstaję piję kawę i robię sobie pyszny koktail z tego co akurat nam ochotę. Jego podstawą zazwyczaj jest ananas, mleko sojowe, mielone siemię lniane i inne dodatki. Prawie zawsze wpada tam pęczek pietruszki. Przelewam koktail do różowego termosu, zabieram go do samochodu. I nie zapominam po treningu zjeść coś białkowego. Staram się eliminować z moje diety pszenicę. Stawiam na kaszę, od czasu do czasu ryż. Jem dużo warzyw, owoców, i ryb - mówi o swojej diecie dziennikarka w Be Active.