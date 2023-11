3 z 13

Kayah w jednym z wywiadów również przyznała się do tego, że zmaga się z chorobą Hashimoto.

- Hashimoto, na które choruję od prawie dekady, nie pozwala nawet na część zabiegów medycyny estetycznej. To dość kapryśna choroba, wymaga eliminacji z diety glutenu, nabiału i cukru. Tylko wtedy można walczyć z obrzękami i nadwagą oraz predyspozycją do depresji. Ale ciężko jest żyć z ciągłymi restrykcjami - wyznała piosenkarka w "Gali".

Czym jest choroba Hashimoto? Przyczyny, objawy, leczenie

Choroba Hashimoto to nic innego, jak stan zapalny, który powoli "zjada" tarczycę. Jest to choroba autoimmunologiczna, która może być opłakana w skutkach. Jakie są najczęstsze objawy choroby Hashimoto? Zawroty głowy, problemy z miesiączkowaniem i zajściem w ciążę, duszności, zaburzenia rytmu serca, przybieranie na wadze, spadek nastroju, zaburzenia koncentracji... Można je wymieniać bez końca. Często choroba rozwija się przez lata nie dając o sobie znać. Zdarza się także, że chorzy nie łączą swoich objawów ze schorzeniem tarczycy. Aż w końcu wyniki badań wykazują smutną prawdę. Na razie nie ustalono, co przyczynia się do występowania choroby Hashimoto. Może być to stres lub uwarunkowania genetyczne. Jak należy leczyć chorobę Hashimoto? Z pewnością niezbędne jest kontrolowanie poziomu hormonów oraz odpowiednia dieta, która eliminuje niepożądane produkty, które pogarszają stan zdrowia pacjenta, na przykład soja, alkohol, kawa, herbata, papryka, pomidory czy też ryż.