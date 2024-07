Mleko pomaga na zgagę na krótką chwilę, później ataki pieczenia w dołku są jeszcze bardziej nasilone.

Zgaga to cofanie się pokarmu i kwasu solnego z żołądka do przełyku, które skutkuje uczuciem palenia i pieczenia w dołku podsercowym i przełyku. Jest to pierwszy objaw choroby refluksowej. Przez wiele lat uważano, że mleko neutralizuje kwas solny, dlatego jest doskonałym, w pełni naturalnym lekiem na zgagę.

Mleko pomaga na zgagę – tak, ale tylko na chwilę

Kiedyś podczas ataku zgagi lekarze zalecali picie szklanki mleka. Współcześnie, uważa się, że osoby cierpiące na zgagę nie powinny pić mleka w ogóle. Kiedy zgaga atakuje i człowiek napije się mleka, pieczenie i ból na chwilę ustępują. W mleku zawarta jest kazeina – białko mleka pobudzające wydzielanie gastryny – hormonu, który reguluje wydzielanie kwasu. Mleko z jednej strony zobojętnia kwas, który jest przyczyną zgagi, z drugiej – pobudza wydzielanie soku żołądkowego. W efekcie - po około 20-60 minutach od wypicia mleka, objawy jeszcze bardziej się nasilają.

