Dieta, jaką stosują osoby uprawiające crossfit to najczęściej paleo i zone. Bardzo ważne przy tego typu aktywności fizycznej jest dostarczanie organizmowi niezbędnych składników odżywczych zawartych w dobrze zbilansowanych posiłkach. Zarówno dieta paleo, jak i dieta zone polegają na komponowaniu jadłospisu w oparciu o naturalne produkty oraz przyrządzanie ich w taki sposób, by były jak najmniej przetworzone.

Trening crossfit polega na wykonywaniu bardzo prostych ćwiczeń, takich jak podskoki, bieganie, wspinanie czy pływanie. Można przyrównać go do powrotu do korzeni, do naturalnych, pierwotnych sposobów na aktywność fizyczną. Dlatego też dieta paleo oraz dieta zone są wskazywane jako najlepsze przy tego typu sportach.

Składniki odżywcze a crossfit

W diecie paleo oraz zone posiłki komponuje się ze składników określanych jako „whole foods”. Oznacza to, że produkty wykorzystywane do komponowania jadłospisów powinny być jak najmniej przetworzone i pełnowartościowe. Są to m.in. warzywa, jaja, drób, orzechy, owoce morza, mięso i niewielka liczba owoców.

Bardzo ważne jest, aby dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, takich jak:

białko – niskotłuszczowe, naturalne źródła białka, np. chudy drób i wołowina. Porcja białka powinna znaleźć się w każdym posiłku, przede wszystkim tym bezpośrednio przed i po treningu.

– niskotłuszczowe, naturalne źródła białka, np. chudy drób i wołowina. Porcja białka powinna znaleźć się w każdym posiłku, przede wszystkim tym bezpośrednio przed i po treningu. węglowodany – wyłącznie te o niskim indeksie glikemicznym i z niską zawartością cukru, takie jak płatki owsiane, orkisz, pieczone ziemniaki, pełnoziarniste produkty. Węglowodany powinny stanowić około 40% diety crossfit.

– wyłącznie te o niskim indeksie glikemicznym i z niską zawartością cukru, takie jak płatki owsiane, orkisz, pieczone ziemniaki, pełnoziarniste produkty. Węglowodany powinny stanowić około 40% diety crossfit. tłuszcze – jednonienasycone kwasy tłuszczowe, czyli np. pestki słonecznika, dyni, migdały, oleje tłoczone na zimno. Tłuszcze to 30% diety crossfit.

Co można jeść uprawiając crossfit

Osoby ćwiczące crossfit powinny opierać swój plan żywieniowy na następujących produktach:

warzywa – przede wszystkim zielone,

mięso – chudy drób, wołowina i ryby,

nabiał – jajka,

zboża – tylko pełnoziarniste,

orzechy i nasiona,

produkty skrobiowe – np. ziemniaki, ale w niewielkich ilościach,

owoce – sporadycznie, i tylko te o najniższym indeksie glikemicznym,

zioła i przyprawy.

Najlepiej, by posiłki były gotowane, grillowane i parowane. Należy unikać smażenia. Warzywa i owoce najlepiej jeść na surowo.

Produkty zabronione w diecie crossfit

Osoby uprawiające crossfit powinny wyeliminować z jadłospisu przede wszystkim cukier, czyli np. słodycze, słodzone napoje. Ważne również jest, aby unikać białego ryżu, chleba i produktów wysokoprzetworzonych, takich jak gotowe, mrożone dania czy fast foody.