Jeżeli użyjemy prawdziwego razowego pieczywa, sera o niskiej zawartości tłuszczu, zrezygnujemy ze smarowania kromek masłem i z dodatku smażonej cebuli, wcale nie musimy rezygnować z jedzenia tostów nawet na diecie odchudzającej. Dodatek awokado, szpinaku czy prażonych pestek zdecydowanie podniesie walory smakowe i odżywcze tostów.

Czy tosty są niezdrowe?

Tosty z opiekacza z białego pieczywa, z masłem, smażoną wcześniej cebulą, salami i ciągnącym się pełnotłustym serem, nie są zbyt zdrowe, bo zawierają mało cennych składników, są tłuste i ciężkostrawne, ale to nie znaczy, że musimy całkiem zrezygnować z jedzenia tostów.

Wybierzmy ciężki, wypiekany w formie prawdziwy razowy chleb z ziarnami, który sami cienko pokroimy i zwróćmy uwagę na jego skład, aby pieczywo nie było jedynie barwionym źródłem pustych kalorii, a wartościowym elementem diety.

Unikajmy ciemnego pieczywa tostowego. Bywa często bardziej niekorzystne dla sylwetki od białego, gdyż oprócz margaryny, cukru, tłuszczów, konserwantów i środków antypleśniowych, zawiera jeszcze barwniki.

Całkowita rezygnacja z żółtego sera nie jest korzystna, gdyż zawiera on dużo łatwo przyswajalnego wapnia, witaminę D, kazeinę, białka i aminokwasy. Roztopiony ser żółty jest trawiony przez organizm znacznie wolniej, najkorzystniej więc jeść go w tostach rano, nie na kolację, żeby dostarczona energia została właściwie spożytkowana. Nie traci on jednak na wartości odżywczej. Tłuszcz mleczny spala się i trawi znacznie szybciej, najlepiej jednak wybrać rodzaj sera o niskiej jego zawartości. Cienki plasterek chudej wędliny z kurczaka czy indyka może urozmaicić tosta osobie, która nie wyobraża sobie pożywnego śniadania bez dodatku mięsa.

Przepis na pełnoziarniste, sycące, zdrowe tosty

Składniki:

2 kromki razowego chleba;

w wersji na słodko: 1 średni banan, 1 łyżka masła orzechowego, kilka malin;

w wersji na słono: 1 plasterek żółtego sera, pół awokado, garść świeżego szpinaku, kilka pomidorków koktajlowych, garstka prażonych pestek słonecznika i dyni.

Sposób przygotowania:

Nagrzewamy opiekacz.

Kromki smarujemy masłem orzechowym i dodajemy plasterki banana lub układamy pokrojone awokado, szpinak, plasterki pomidorków i ser.

Przykrywamy drugą kromką i pieczemy kilka minut w opiekaczu.

Przed podaniem słodkie tosty przystrajamy malinami, a słone posypujemy pestkami.

Smacznego!