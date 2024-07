Zdrowe batony fitness to nie tylko dawka smaku, ale i energii oraz składników odżywczych. Przepis na ich wykonanie jest prosty, a jeszcze prostsze jest pozyskanie składników – masz je zawsze w kuchni. Wystarczy szklanka płatków owsianych i dodatki, które lubisz w postaci suszonych owoców czy orzechów.

Zdrowe batony fitness to najczęściej mieszanka płatków, otrąb i smakowych dodatków. Przygotuje się je w prosty sposób i są zdrową odmianą dla batonów kupowanych w sklepie. W przypadku przyrządzenia ich samodzielnie w domu masz gwarancję jakości batonu i smaku – w końcu dodajesz do nich to, na co masz ochotę.

Potrzebujesz:

1 szklankę płatków owsianych,

1/2 szklanki otrębów,

1/4 szklanki miodu,

1 jajko i dwa białka,

garść ulubionych suszonych owoców,

garść orzechów.

Sposób przygotowania:

1. Wymieszaj wszystkie składniki suche.

2. Dodaj jajko i białka.

3. Dodaj do masy miód i suszone owoce.

4. Wymieszaj wszystko i wyłóż do prostokątnej blaszki.

5. Piecz w około 170 stopniach przez 15-20 minut, aż zauważysz, że masa z wierzchu stanie się lekko brązowa.

6. Po wyjęciu i wystudzeniu pokrój całość na małe prostokąty.

Stopień trudności: łatwy

Czas przygotowania: pół godziny