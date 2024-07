Taras w bloku można wyposażyć w nowoczesny i bezpieczny, bezwonny grill, który nie dymi, nie przeszkadza sąsiadom i nie wymaga specjalnego przygotowywania powierzchni. Takie barbecue na pewno nie zakończy się interwencją straży pożarnej ani pismem ze spółdzielni mieszkaniowej.

Reklama

Przed zbliżającym się sezonem grillowym warto dobrze poznać przepisy prawne, które regulują to, co można robić na własnym tarasie lub balkonie.

Taras w bloku z miejscem na grill – czy wolno grillować na balkonie

Jeśli nie masz własnej działki za miastem, a wprost uwielbiasz grillować, możesz robić to na balkonie lub tarasie. Polskie prawo nie zabrania palenia papierosów ani rozpalania grilla na tarasie, gdyż jest to integralna część mieszkania. Zakazy wprowadzane przez część spółdzielni mieszkaniowych w praktyce są martwe. Jeżeli jednak wezwie się np. straż pożarną, aby skontrolowała sąsiada, który na balkonie rozpalił grilla, można dostać mandat za nieuzasadnione wezwanie, bo nie występuje zagrożenie dla innych. Natomiast w przypadku spowodowania pożaru lub niejednoznacznie określonych uciążliwości zdrowotnych u kogoś, można zostać ukaranym karą 500 zł. Lubisz swoich sąsiadów i nie chcesz być uciążliwy, grillując? Jest na to sposób: najnowsze niedymiące i bezwonne, kolorowe grille, których można używać nawet w pomieszczeniach. Są niewielkie, ruchome i gotowe do pracy w kilka minut. Ceny zaczynają się od 700 zł.

Jaki grill wybrać: węglowy, elektryczny czy gazowy

Na najwyższych piętrach w blokach grill nie powinien nikomu przeszkadzać. Trzeba jedynie uważać, aby nie stał on za blisko okien, których firanki mogą łatwo zająć się ogniem i stale go nadzorować. Pierwszym wyborem jest zazwyczaj grill węglowy. Jego eksploatacja wiąże się niestety z koniecznością używania węgla lub brykietu i podpałki, które zazwyczaj trudno rozpalić, a następnie trzeba długo poczekać, zanim będzie można coś zjeść. Pył unoszący się z grilla węglowego zmusza do bardzo częstego sprzątania. Grill gazowy jest znacznie szybszy i łatwiejszy w obsłudze, a także ekonomiczniejszy w dłuższej perspektywie czasowej. Zastosowanie wędzarki i drewnianych wiórków pomoże dobrze imitować smak potraw z tradycyjnego grilla węglowego. Wymaga on jednak większej otwartej przestrzeni na tarasie. Grill elektryczny nie wydziela dymu, jest higieniczny i bezpieczny dla zdrowia. Wymaga postawienia go bardzo blisko źródła zasilania bądź podłączenia go do dobrze zaizolowanego przedłużacza.

Zobacz także