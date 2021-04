Julia Wieniawa pokazała swój bajeczny taras. Takiego widoku wszyscy jej zazdroszczą

Na początku 2021 roku Julia Wieniawa w końcu na dobre przeprowadziła się do swojego nowego, wymarzonego mieszkania na warszawskim Żoliborzu. Urządziła je dbając o dosłownie każdy detal. Choć stylowa kuchnia, łazienka, czy salon zrobiły na jej fanach ogromne wrażenie, to jej taras sprawił, że zaniemówiliśmy z wrażenia. Gwiazda zrobiła sobie na nim prawdziwą miejską dżunglę. Jak się okazuje, pomagał jej w tym sam Marcin Tyszka, który jest jej sąsiadem! O takiej panoramie przy porannej kawie możemy tylko pomarzyć.

Julia Wieniawa pokazała swój taras

Julia Wieniawa w końcu może w pełni korzystać ze swojego tarasu, a kiedy tylko na zewnątrz pojawiły się pierwsze oznaki wiosny, aktorka postanowiła urządzić sobie na nim mały trening.

Sport na świeżym powietrzu to coś, na co najbardziej czekałam. Wreszcie przyszła pogoda, która pozwala mi cieszyć się z uroków posiadania tarasu - stwierdziła aktorka.

Choć jej nienaganna figura, piękny strój i zapał jak zwykle zachwyciły jej fanów, największą uwagę przykuł miejski ogród gwiazdy! Taras w jej mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu, na który prowadzą białe schody, to miejsce niczym z bajki. Julia Wieniawa postanowiła urządzić go w drewnie i przemienić w prawdziwą, miejską dżunglę. Widać, że i tutaj aktorka czerpała inspiracje ze swoich licznych, egzotycznych podróży. Ogromna przestrzeń wypełniona zielenią to idealnie miejsce do odpoczynku, i jak widać, Julia Wieniawa zdecydowanie upodobała sobie jukę rostratę. Ta roślina prosto ze słonecznego Meksyku robi piorunujące wrażenie. Co więcej, aktorka może pochwalić się również niesamowitym widokiem. Z jej tarasu roztacza się panorama na Warszawę, która mogłaby robić za idealne tło romantycznego filmu. I jak widać, nie tylko my go zazdrościmy.

A wy co o nim sądzicie?

Jak widać, w przypadku Julii Wieniawy, taras to nie tylko idealne miejsce do wypoczynku, ale również aktywnego spędzania czasu. Wraz z pierwszymi promieniami słońca aktorka postanowiła wykorzystać go do zrobienia treningu!

Z mieszkania prowadzą do niego piękne schody, a widok, który możemy z niego podziwiać naprawdę robi wrażenie.