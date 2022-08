Edyta Pazura pochwaliła się urządzonym tarasem. "Projekt robiłam chyba dłużej niż całego domu"

Edyta Pazura w mediach zasłynęła jako dużo młodsza partnerka znanego aktora, Cezarego Pazury . Od tego momentu jest na językach mediów, a wszystkie jej wpadki są od razu zauważane. Uwadze nie umknęły również ostatnie zmiany w wyglądzie celebrytki, takie jak zmiana fryzury i nieco inny wyraz twarzy. Zobacz: Co się stało z twarzą Edyty Pazury? Uwagę zwracał też jej biust Na pokazie Violi Piekut uwagę przyciągał również biust Pazury, nieco wydatniejszy niż zwykle. Jak się później okazało, efekt ten spowodowała bardzo ciasna sukienka. Jednak to nie wszystko. Żona Pazury wielokrotnie przyłapywana była z kiepsko zrobionym makijażem, źle dobraną garderobą czy innymi kosmetycznymi niedociągnięciami. W rozmowie z Agnieszką Jastrzębską dla Dzień Dobry TVN skomentowała, dlaczego tak się dzieje: Ja wiem, że jest takie przeświadczenie, że jak ktoś wychodzi to bardzo dużo czasu spędza nad sobą. Najpierw fryzjer, później wizażystka, stylistka. Ja mam tego czasu bardzo mało, mam dwójkę małych dzieci. U mnie to jest tak: idziemy? Idziemy. Dobra, mamy 30 minut. To już dawaj: makijaż, ubieranie, torebka... dobra, idziemy. I zawsze mam jakąś gafę, zawsze. Albo mam szminkę na zębach, albo widziałam, że mam pięty nie zrobione czy paznokcie, ale jestem matką, jestem też panią domu i ja się tego nie wstydzę, bo jestem osobą normalną i myślę, że nie ma, co brać tego tak bardzo do siebie. Edyta Pazura do wszystkiego podchodzi z dużym dystansem podobnie jak jej mąż: Ja już się do tego przyzwyczaiłam. Mój mąż zawsze mówi: Jezu, ty to zawsze jakąś gafę palniesz. Jak oceniacie styl Edyty? Zobacz: Edyta Pazura zmieniła wizerunek. Doceniła ją znana krytykantka Metamorfoza Edyty Pazury: