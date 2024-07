Insulina produkowana przez trzustkę jest ważna dla procesów metabolizmu węglowodanów białek i tłuszczów. Zbyt mała produkcja insuliny powoduje cukrzycę. Osoby chore, szczególnie na cukrzycę typu 1, muszą przyjmować insulinę w zastrzykach.

Co to jest insulina?

Insulina jest hormonem białkowym produkowanym w komórkach trzustki (wysepkach Langerhansa). Reguluje procesy metabolizmu i wpływa na poziom innych hormonów. Jej ważną rolą jest ułatwienie transportu glukozy z krwi do komórek (zwłaszcza po posiłkach) i w efekcie obniżenie stężenia cukru we krwi. Insulina wzmaga też procesy magazynowania glukozy w wątrobie w postaci glikogenu. Niedobór hormonu powoduje nadmiar glukozy w organizmie i prowadzi do cukrzycy.

Co zwiększa wydzielanie insuliny?

Wzrost poziomu insuliny we krwi jest wywoływany przez:

kwasy tłuszczowe i aminokwasy pojawiające się po posiłku,

zwiększenie poziomu glukozy we krwi również po zjedzeniu posiłku,

hormony jelitowe, które są produkowane przez podrażnianie ścian przewodu pokarmowego jedzeniem.

Największe ilości insuliny są produkowane rano, nieco mniej po południu, by mocno obniżyć swój poziom w nocy.

Insulina u osób chorych na cukrzycę

U osób chorych na cukrzycę wydzielanie insuliny jest zaburzone. Trzustka diabetyków produkuje zbyt małe ilości hormonu lub wcale go nie produkuje. Insulina może też być nie w pełni wykorzystywana, przez co nie spełnia swojej funkcji. W efekcie stężenie glukozy nie jest zmniejszane, gromadzi się ona we krwi i wywołuje schorzenia oczu, serca, układu nerwowego i nerek.

Zobacz także

Stosowanie insuliny w cukrzycy typu 1

W cukrzycy typu 1 (tzw. insulinozależnej) komórki wytwarzające insulinę są niszczone przez układ odpornościowy cukrzyka. W efekcie organizm zmniejsza produkcję insuliny, a nawet w ogóle jej nie wytwarza. W takiej sytuacji trzeba podawać insulinę w penach lub zastrzykach.

Insulina w innych typach cukrzycy: typu 2, ciążowej, LADA i MODY.

Cukrzycę typu 2 leczy się przez ustalenie treningu, zdrowej diety oraz podawanie leków (zazwyczaj metforminy i insuliny). Ten typ cukrzycy jest wywołany niedostateczną produkcją insuliny bądź jej niepełnym wykorzystaniem. W cukrzycy typu 2 poziom glukozy poposiłkowej jest wysoki. Zastrzyki z insuliny są podawane, gdy dieta i inne leki nie przynoszą rezultatów i nie obniżają poziomu cukru we krwi.

Cukrzyca ciążowa bardzo często jest wynikiem niewydolności trzustki na tle wahań hormonów. W takiej sytuacji konieczne jest przestrzeganie odpowiedniej diety eliminującej produkty z wysokim indeksem glikemicznym dobranej przez lekarza i stałe monitorowanie poziomu cukru we krwi. Jeśli dieta nie pomaga, do terapii wprowadza się iniekcje insulinowe. Kobiety ciężarne, które chorowały na cukrzycę przed ciążą zwykle muszą przyjmować zastrzyki z insuliny od początku ciąży.

Insulinę powinni też przyjmować cukrzycy, u których nagle wystąpi zawał serca, udar mózgu lub zachorują za zapalenie płuc.

Insulina jest zalecana w niektórych przypadkach cukrzycy LADA i MODY. Cukrzyca MODY jest dziedziczną formą cukrzycy, która występuje zazwyczaj u osób w wieku 20-30 lat. Cukrzyca LADA jest chorobą autoimmunologiczną, także pojawiającą się u młodych ludzi - najczęściej po 25. roku życia.

Rodzaje insuliny stosowane w leczeniu cukrzycy

W leczeniu cukrzycy stosowane są dwa główne rodzaje insuliny:

insulina ludzka – produkowana w laboratoriach inżynierii genetycznej,

analogi insuliny ludzkiej – otrzymywane dzięki metodom inżynierii genetycznej; zawierające zmodyfikowaną wersję insuliny ludzkiej.