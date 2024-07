Ból trzustki może się objawiać kłuciem i promieniować na inne narządy. Towarzyszą mu też gorączka, zbyt duży apetyt na słodycze, biegunki tłuszczowe oraz częstoskurcze.

Reklama

Trzustka bierze udział w trawieniu pokarmów. Chorą trzustkę należy odciążyć lekkostrawną dietą, a problem zgłosić lekarzowi. Przyczynami bólu mogą być stany zapalne, a nawet nowotwór.

Dlaczego boli trzustka

Trzustka odpowiada za regulację poziomu cukru we krwi oraz trawienie pokarmów. Narząd ten musi codziennie bardzo intensywnie pracować, by cały organizm funkcjonował prawidłowo. Organ ten doświadcza poważnych uszkodzeń, często w wyniku niezdrowego stylu życia. Trzustkę najbardziej niszczy przejadanie się (zarówno sporadyczne, jak i codzienne jedzenie do syta), picie nadmiernych ilości alkoholu, jadłospis bogaty w potrawy tłuste, słone i słodkie, przyjmowanie leków, a także przewlekły stres. Wynikiem takich działań są stany zapalne trzustki, torbiele, a także nowotwory. Czasami wina leży po stronie genetyki.

Zobacz także

Ból trzustki pojawia się w górnych partiach brzucha, za żołądkiem, po lewej stronie. Ból jest palący i zlokalizowany pod żebrami. Może nawracać i nasilać się tuż po posiłku oraz podczas leżenia na wznak (trzustka jest wtedy ściśnięta).

Najczęstsze objawy chorej trzustki

Gdy trzustka zaczyna chorować, daje o sobie znać całemu organizmowi. Oprócz bólu pojawia się też wiele innych objawów.

Kłucie – chory odczuwa w jamie brzusznej nieprzyjemne kłucie o umiarkowanym natężeniu.

Gorączka – podwyższona temperatura pojawia się, gdy dochodzi do stanu zapalnego trzustki. Stan zapalny może być ostry lub przewlekły.

Ból głowy – kiedy szwankuje trzustka, mogą pojawić się złe samopoczucie, zmęczenie oraz ból głowy.

Spadek masy ciała – trzustka odpowiada za trawienie, więc jej uszkodzenie prowadzi do trudniejszego przyswajania składników odżywczych . Organ powoli niszczeje, a chory chudnie, nawet jeśli nie zmienił diety.

. Organ powoli niszczeje, a chory chudnie, nawet jeśli nie zmienił diety. Tłuszczowe biegunki – świadczą o stanie zapalnym trzustki. Proces wypróżniania jest nagły i bolesny, stolec może pojawiać się kilka razy dziennie lub raz na kilka dni. Trudno go spłukać. Stolec ma rzadką konsystencję, bardzo jasny kolor i wyjątkowo nieprzyjemny zapach.

Świąd skóry – wynika z pojawienia się białka pod skórą. Nie jest bardzo uciążliwy, zatem łatwo zignorować ten symptom.

Apetyt po posiłku – zaraz po obfitym posiłku pojawia się ochota na słodycze. Ma to związek z nieodpowiednim rozkładem glukozy we krwi, spowodowanym niszczeniem komórek produkujących insulinę.

Częstoskurcz – objawia się dusznościami, intensywnym biciem serca oraz szybszym oddechem. Jest spowodowany osłabieniem organizmu.

Sposoby na złagodzenie bólu trzustki

Ból trzustki może być wyjątkowo uciążliwy. Niekiedy promieniuje do innych narządów, co utrudnia jego zlokalizowanie. Jeśli dolegliwości nie ustąpią po kilku godzinach, a wręcz się nasilą, należy zgłosić się go lekarza. W międzyczasie warto zastosować się do pewnych zasad, które mogą nieco załagodzić ból:

położyć się na boku i podkurczyć nogi,

zrezygnować z jedzenia czegokolwiek, oprócz lekkich kleików,

pić duże ilości wody mineralnej.