Ból w lewym boku często promieniuje na wszystkie strony, dlatego też łatwo jest postawić błędną diagnozę. Uczucie kłucia po lewej stronie może być powodem wielu chorób, poczynając od trzustki, jelit, jajników, serca, a kończąc na kręgosłupie i nerkach.

Możliwe powody bólu w lewym boku

Zapalenie trzustki – ból podczas choroby jest stały. Nieleczone schorzenie może doprowadzić do niewydolności nerek, nieprawidłowości czynności wątroby i spadku ciśnienia krwi. Choroba szczególnie pojawia się przy nadużywaniu alkoholu. Nieleczone zapalenie trzustki może być także przyczyną śmierci.

Choroby nerek – powodem kłucia w lewym boku może być kolka nerkowa, w czasie której uczucie stopniowo wzrasta, a po chwili ustępuje, żeby zakłuć od nowa. Ból promieniuje aż do pachwiny. Oprócz kolki przyczyną bólu mogą być kamienie nerkowe, które utrudniają przepływ moczu.

Choroby jelit – dolegliwość objawiająca się po lewej stronie może być spowodowana niedyspozycją jelit, która przejawia się między innymi chorobą jelita drażliwego. Boleść promieniuje pod żebra, a często doznawana jest po obu stronach brzucha. Zapalenie uchyłków jelita grubego również może być przyczyną cierpienia, w której ból jest kurczowy, a przy dotykaniu brzucha zwiększa się. Niewykluczone, że pojawi się gorączka, wymioty czy biegunka.

Tło nerwowe – coraz częściej ból pod żebrami występuje również na tle nerwowym.

Obecność tętniaka aorty brzusznej – pulsujący ból promieniuje aż do krzyża i krocza. Jeśli tak jest, nie zwlekaj i jak najszybciej udaj się do lekarza, bo może dojść do pęknięcia tętniaka i krwotoku.

Choroby kręgosłupa – ból pojawia się po różnych stronach, przy wykonywanych ruchach i głównie dotyczy odcinka lędźwiowego.

Zapalenie jajnika – odczuwalny jest zwykle z obu stron brzucha i ma różne natężenie. Ztakim bólem szybko zgłoś się do lekarza, ponieważ nieleczone zapalenie jajników może być powodem niepłodności.

Nigdy nie lekceważ bólu w lewym boku i jak najszybciej udaj się do lekarza. Głównie to lokalizacja ucisku nasuwa podejrzenie choroby. Dlatego warto skierować się do specjalisty w celu postawienia diagnozy.