Niedokrwistość (anemia) u noworodków, niemowląt i dzieci jest najczęściej skutkiem niedoboru żelaza. U niemowlaków i starszych dzieci pierwiastek ten należy uzupełniać włączając do diety produkty pochodzenia zwierzęcego, warzywa zielonoliściaste, kwas foliowy i witaminy z grupy B.

Reklama

Pierwsze objawy anemii u dzieci i niemowląt to bladość i skłonność do szybkiego zmęczenia. U starszych dzieci widoczne są też problemy z koncentracją.

Diagnoza anemii opiera się na badaniach krwi. Najważniejszym wskaźnikiem jest poziom hemoglobiny. Na niedokrwistość wskazuje występowanie niskiej hemoglobiny wraz z obniżonym MCV i liczbą erytrocytów.

Zobacz także

Normy w badaniach na anemię dzieci

Poziom hemoglobiny poniżej normy to pierwsza wskazówka możliwej anemii u dziecka.

Prawidłowa hemoglobina:

u noworodka: 13,5 – 19,5 g/100 ml,

u niemowlaka (3 miesiące) 9,5 – 12,5 g/100 ml,

u dziecka rocznego – 10,5 – 13,5 g/100 ml,

u przedszkolaka (3 – 6 lat) – 12-14 g/100 ml,

u dziecka w szkole podstawowej – 11,5-14,5 g/100 ml.

Niedokrwistość u noworodka: najczęściej dotyka wcześniaki i dzieci z ciąż mnogich

Noworodek urodzony o czasie zazwyczaj nie jest narażony na niedokrwistość, ponieważ ma duży zapas żelaza zgromadzony w czasie życia płodowego. Anemia może jednak wystąpić u wcześniaków. Jest to spowodowane tym, że żelazo odkłada się w tkankach dziecka w czterech ostatnich tygodniach ciąży. Na niedobór tego pierwiastka cierpią też często noworodki z ciąż mnogich, dzieci urodzone w odstępie nie większym niż 12 miesięcy po starszym rodzeństwie oraz dzieci, których matki miały anemię w ciąży.

Niedokrwistość niemowlęca grozi każdemu dziecku

Zapasy żelaza zgromadzone podczas życia płodowego wystarczają dziecku tylko na 3-6 miesięcy życia. Później zasoby tego pierwiastka zaczynają się wyczerpywać i jest to naturalne u wszystkich niemowlaków. Na tym etapie życia dziecko musi zacząć czerpać żelazo z pożywienia (mleko kobiece zawiera za małą ilość żelaza). W diecie półrocznego dziecka powinny się zatem pojawić produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład mieszanki i przeciery warzywne z dodatkiem mięsa oraz żółtka jaj. Dieta bogata w żelazo znacząco zmniejsza ryzyko późniejszej anemii u dziecka.

Niedokrwistość u dzieci spowodowana nieprawidłową dietą

Anemia u kilkulatków i starszych dzieci najczęściej wiąże się z niedoborem żelaza dostarczanego w diecie. Może to być skutkiem jedzenia zbyt dużej ilości wysokoprzetworzonej żywności. Produkty tego typu powinno się u dziecka zastąpić naturalnymi źródłami żelaza (mięso, soja, warzywa zielonoliściaste). Ważne jest też przyjmowanie kwasu foliowego i witamin z grupy B, które ułatwiają wchłanianie żelaza. Naturalny kwas foliowy znajduje się między innymi w brokułach, szpinaku i sokach z cytrusów, a witaminy B w produktach zbożowych, ciemnym pieczywie i kaszy jęczmiennej.

Niedokrwistość u alergików

Prawdopodobieństwo zachorowania na anemię jest wyższe u dzieci, które cierpią na alergie i uczulenia. Dieta takich dzieci jest zazwyczaj ograniczona ze względu na nietolerancję niektórych produktów, a przez to może nie dostarczać potrzebnej ilości żelaza. Co więcej, alergia na niektóre produkty (na przykład mleko krowie, gluten) może powodować problemy z wchłanianiem składników odżywczych. Z diety małego alergika ze skłonnością do niedokrwistości powinno się wyeliminować białą mąkę i produkty bogate z wapń, ponieważ hamuje on wchłanianie żelaza.