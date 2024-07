Nadmierna senność, problemy ze wstawaniem z łóżka i drzemki w ciągu dnia to problem wielu osób. Do najczęstszych przyczyn nadmiernej senności należą przemęczenie, anemia, cukrzyca, niedoczynność tarczycy i depresja.

1. Zmęczenie i przepracowanie

Nadmierna senność zwykle pojawia się w czasie, w którym organizm człowieka wystawiony był na duży wysiłek. W takim przypadku należy dostarczyć mu odpowiednią dawkę snu i odpoczynku, aby samopoczucie wróciło do normy. W przypadku, gdy nadmierna senność jest efektem przemęczenia, pozytywnie na kondycję organizmu wpłynie także jedzenie produktów bogatych w magnez (kakao, nasiona słonecznika, kasza gryczana) i potas (pomidory, grejpfruty, suszone morele).

2. Anemia

Nadmierna senność może być spowodowana anemią. Jest to zaburzenie, które polega na zbyt małej liczbie erytrocytów (czerwonych krwinek) we krwi. Anemia rozpoznawana jest w tracie morfologii (badania krwi), gdy liczba erytrocytów spada poniżej normy. Norma erytrocytów we krwi dla kobiet wynosi 4,2-5,4 mln/ul, dla mężczyzn 4,7-6,2 mln/ul. Zależnie od ustalonej przez lekarza przyczyny anemii (np. niedobór żelaza) następuje rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Przy anemii spowodowanej niedoborem żelaza leczenie polega na modyfikacji diety przez wprowadzenie produktów bogatych w żelazo.

3. Cukrzyca

Często nadmierna senność może być spowodowana zaburzeniem gospodarki węglowodanowej lub odwodnieniem organizmu. W przypadku podejrzenia cukrzycy należy wykonać doustną próbę obciążenia glukozą. Próba polega na oznaczeniu poziomu cukru we krwi na czczo (po 8 godzinach od przyjmowania napojów i pokarmów) oraz na 120 minut po wypiciu szklanki wody z glukozą. Prawidłowy poziom glukozy na czczo wynosi od 70 do 99 mg/dL. Poziom glukozy w stanie przedcukrzycowym wynosi od 100 do 125 mg/dL. Cukrzycę stwierdza się, gdy przy co najmniej dwóch pomiarach poziom glukozy wynosi min. 126 mg/dL.

4. Niedoczynność tarczycy

Nadmierna senność, której towarzyszy wzmożone uczucie zimna, zaparcia, zwolniona akcja serca oraz sucha skóra mogą być oznaką niedoczynności tarczycy. Niedoczynność tarczycy polega na zbyt małej ilości produkowanych hormonów tyroksyny. Tyroksyna odpowiedzialna jest m.in. za przyspieszanie wchłaniania glukozy z przewodu pokarmowego oraz jej zużycia przez komórki. Bez odpowiedniego przyswojenia glukozy organizm nie ma podstawowej siły napędzającej do działania, co powoduje spowolnienie akcji serca i ospałość.

5. Depresja

Spadek życiowej motywacji, nadmierna senność i niechęć do wychodzenia z łóżka mogą być symptomami depresji. Depresja to problem cywilizacyjny. Objawy depresyjne powodują obniżenie nastroju i niską samoocenę. Wpływają na zmniejszenie apetytu (rzadziej wzmożenie) i obniżenie napędu psychoruchowego, czyli spowolnienie ruchów i myślenia. W przypadku wystąpienia objawów depresji niezbędne jest rozpoczęcie terapii psychologicznej.