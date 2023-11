Awokado, kurkuma, jarmuż i zielone banany - to tylko kilka produktów określanych mianem superfoods. Ich wyjątkowe właściwości i bogactwo wartości odżywczych gwarantują zdrowie i dobre samopoczucie. Sprawdź dlaczego powinny znaleźć się w twojej kuchni.

Superfoods to kategoria produktów spożywczych naturalnego pochodzenia mających wyjątkowy wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Artykuły z kategorii “super” są bogatsze w składniki odżywcze i mogą pochwalić się wieloma dodatkowymi właściwościami, które w mniejszych ilościach znajdziemy w wielu innych produktach. I mimo że obecnie “superfoods” to dobrze sprzedający się slogan marketingowy, warto poznać kilka produktów z tej kategorii i wprowadzić je do codziennej diety. Pozytywny efekt gwarantowany!

Kurkuma

Kurkuma, ostryż lub szafran indyjski - pod tymi nazwami kryje się prawdziwa królowa superfoods - przyprawa mającą najsilniejsze działanie przeciwzapalne. Oprócz tego pozytywnie wpływa na działanie układu pokarmowego: wspomaga trawienie, zapobiega wzdęciom i przyspiesza oczyszczanie organizmu z toksyn. Zmniejsza ryzyko zachorowań serca, poprawia funkcjonowanie wątroby, a nawet pomaga w walce z depresją. Zaleca się spożywać codziennie!

Awokado

Smaczliwka to nie tylko niezwykle uniwersalny (można ją stosować jako dodatek niemal do każdej potrawy, także na słodko), ale także jeden z najzdrowszych owoców. Jest bogata w dobre tłuszcze, białka i błonnik, a najwięcej tych substancji znajduje się w pestce awokado, którą fani zdrowego odżywiania kroją na cząstki i dodają do koktaili.

Jarmuż

Ta niepozorna kapusta może pochwalić się wieloma prozdrowotnymi właściwościami. To prawdziwa bomba odżywcza zawierająca żelazo, kwasy omega-3, błonnik, witaminy A, C i K, minerały, antyoksydanty i wapń, którego ma więcej niż mleko. W dodatku jarmuż jest niskokaloryczny i doskonale smakuje jako dodatek do smoothie.

Zielone banany

Jedzenie warzyw i owoców zanim te całkowicie dojrzeją mamy zakodowane w genach. W dojrzałym owocu błonnik zamienia się w cukier, dostarcza więc do naszego organizmu mniej wartościowych składników odżywczych niż jego mniej dojrzały odpowiednik. Dodatkowo zielone banany, w odróżnieniu od żółtych, są bogate w pektynę, mającą wpływ na prawidłowy rozwój flory jelitowej.