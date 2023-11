Pestka z awokado to bogate źródło błonnika i antyoksydantów, a zawarta w niej luteina działa ochronnie i wspomagająco na narząd wzroku. W sprzedaży nie ma ekstraktów z pestki lub pestki w formie innej niż ta otoczona miąższem, dlatego należy ją pozyskiwać samodzielnie.

Pestka z awokado zawiera więcej cennych składników odżywczych niż sam owoc. Osoby, które nie są przekonane do tego, by konsumować pestkę, mogą sięgnąć po olej z pestek awokado, który jest doskonałym dodatkiem do sałatek. Znakomicie sprawdza się również do pielęgnacji skóry i włosów.

Składniki odżywcze pestki z awokado

Pestka z awokado to cenne źródło bardzo dobrze przyswajalnego błonnika, który nie tylko usprawnia pracę układu trawiennego i wspomaga odchudzanie, ale również zapobiega schorzeniom układu sercowo-naczyniowego np. miażdżycy. Ponadto pestka zawiera również duże ilości przeciwutleniaczy (ma ich o 70 % więcej niż miąższ), które mają dobroczynny wpływ na cały organizm. Hamując powstawanie wolnych rodników i znacznie ograniczając ich rozprzestrzenianie się, antyoksydanty opóźniają procesy starzenia oraz redukują zmiany degeneracyjne we wszystkich tkankach. Pestka z awokado jest też bogata w kwas foliowy, magnez, potas i witaminę C.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w “Encyclopedia of Common Natural Ingredients: Used in Food, Drugs, and Cosmetics” pestka z awokado dzięki zawartości flawanolu może wykazywać silne działanie antynowotworowe. Dotychczas potwierdzono tę tezę jedynie w toku badań przeprowadzonych na myszach. Właściwości te nie zostały zweryfikowane jeszcze w odniesieniu do ludzi.

Jak pozyskać pestkę z awokado?

Przede wszystkim należy przeciąć owoc na pół, przekręcić i rozdzielić, następnie wbić w pestkę ostrze noża i przekręcając ją wyjąć z miąższu. Kolejnym krokiem jest umycie pestki pod bieżącą wodą. Potem najlepiej ją lekko wysuszyć, np. na kaloryferze lub słońcu, do czasu aż pokrywająca ją brązowa skórka zacznie pękać. Wtedy z łatwością da się ją usunąć. Oczyszczona w ten sposób pestka jasnożółta jest gotowa do jedzenia. Najlepszym sposobem na jej konsumpcję jest starcie jej na tarce o najmniejszych oczkach. Powstałe w ten sposób wiórki szybko się utleniają i nabierają mocno pomarańczowej barwy. Mają delikatnie orzechowy smak z lekką nutą goryczy. Znakomicie sprawdzają się jako posypka do kanapek, dań, dodatek do koktajli czy sałatek. Najlepiej jeść je w wersji surowej i od razu po starciu.