Ciekawe przystawki możesz samodzielnie przygotować w domu. Doskonale nadają się na imprezę rodzinną, ze znajomymi, na sylwestra czy parapetówkę. Goście będą pod wrażeniem kulinarnego talentu.

Przepis na jajka faszerowane szynką

Jajka faszerowane szynką przyrządzane są na wielkanocny stół lub kolację rodzinną. Jajka ugotuj na twardo, po czym delikatnie wyjmij z nich żółtka. Szynkę pokrój w drobne kawałeczki, a żółtka połącz z dwoma łyżkami majonezu i dokładnie wymieszaj. Do całości dodaj szynkę i pokrojony szczypiorek. Puste jajka wypełnij dwiema łyżeczkami farszu. Kilka łyżek majonezu (4-5) połącz z łyżeczką chrzanu i wymieszaj. Przyrządzone jaja polej chrzanowo-majonezowym sosem i udekoruj świeżą pietruszką.

Kurczak w płatkach kukurydzianych

Około 0,5 kg fileta z kurczaka dokładnie umyj i oczyść, po czym pokrój na paseczki. 100 g płatków kukurydzianych rozgnieć za pomocą wałka do ciasta i przełóż do osobnej miseczki. W innej miseczce rozbij dwa jajka. Kurczaka obtocz z każdej strony w osolonym jajku, po czym namocz go w kukurydzianej panierce. Mięso przełóż na rozgrzaną patelnię z oliwą z oliwek i smaż aż się zarumieni. Kurczaka możesz podawać z ulubionym pieczywem i sosem czosnkowym.

Roladki z szynki

Ulubioną szynkę pokrój w plastry i ułóż ją na folii aluminiowej w prostokąt (tak, by zachodziły na siebie). Żelatynę zalej zimną wodą (4 łyżki) i odstaw na 10-15 minut. Następnie w drobną kostkę pokrój pieczarki i ogórki konserwowe. Do całości dodaj majonez i serek homogenizowany, najlepiej naturalny. Możesz też wkroić świeży koperek, a całość doprawić solą i pieprzem. Żelatynę podgrzej na małym ogniu, po czym dodaj do niej przygotowaną masę majonezową. Masę rozsmaruj na szynkę i zwiń w rulon, a następnie owiń w folię. Roladę odstaw do lodówki na 2-3 godziny. Podawaj na talerzu wyłożonym liśćmi sałaty.

Koreczki z szynką i serem

Ser żółty pokrój w małe kosteczki, a plastry szynki zwiń i pokrój w dwucentymetrowe kawałeczki. Ogórki konserwowe przekrój na pół, a paprykę w kostkę lub trójkąty. Na wykałaczkę nabijaj po kolei ser, szynkę, ogórek i paprykę. Na samym wierzchu koreczka możesz umieścić świeży listek pietruszki.

