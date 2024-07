Grillowane owoce mogą stanowić doskonałą przekąskę dla osób, które nie jedzą mięsa. Tak przyrządzone owoce mogą też być dodatkiem do innych potraw z grilla oraz do deserów, np. lodów. Można też zrobić z nich szaszłyk.

Reklama

Owoce z grilla można przyprawić pieprzem, cynamonem, chili, skropić syropem klonowym albo polać roztopioną czekoladą.

Składniki:

kilka plastrów świeżego ananasa,

chili,

słodka papryka.

Zobacz także

Sposób przygotowania:

Ananasa należy posypać słodką papryką z odrobiną chili, a następnie położyć go na ruszcie i przykryć. Po ok. 15 minutach ananasa należy przewrócić na drugą stronę i zostawić na kolejne 15 minut. Taki ananas jest doskonałym dodatkiem do grillowanego mięsa: żeberek, karkówki, piersi kurczaka.

Grillowana gruszka – korzenny deser

Składniki:

3 gruszki,

korzeń imbiru,

cynamon,

gałka muszkatołowa,

2 łyżki miodu,

łyżeczka octu jabłkowego.

Sposób przygotowania:

Ocet i miód należy wymieszać ze zmielonymi cynamonem i gałką muszkatołową. Na tarce należy zetrzeć korzeń imbiru i wycisnąć z niego jedną łyżeczkę soku. Sok z imbiru należy dodać do pozostałych składników i wymieszać. Takim sosem należy polać obrane ze skórek, przekrojone na pół i wydrążone gruszki. Przez 15 minut gruszki należy grillować pod przykryciem. Grillowane gruszki można podawać z lodami.

Składniki:

3 jabłka,

2 łyżki masła,

konfitura żurawinowa.

Sposób przygotowania:

Jabłka należy obrać, przekroić na pół i wydrążyć. Do zagłębienia, które powstanie po gnieździe nasiennym, należy włożyć wiórek masła i łyżeczkę konfitury żurawinowej. Jabłko powinno grillować się pod przykryciem przez ok. 15 (jabłka kruche, słodkie) – 30 minut (jabłka kwaśne).

Grillowane banany z czekoladą na deser

Składniki:

2 banany,

pół cytryny,

pół tabliczki czekolady gorzkiej lub deserowej.

Sposób przygotowania:

Banany należy przekroić wzdłuż i skropić miąższ sokiem wyciśniętym z cytryny. Banany należy ułożyć na rozgrzanym grillu na folii aluminiowej i po 10 minutach delikatnie zdjąć. Banany należy podawać na gorąco, a na każdym ułożyć kawałki czekolady tak, żeby rozpuściła się i oblała banana.

Grillowane awokado – smaczna słona przekąska

Składniki:

2 dojrzałe owoce awokado,

pół cytryny,

ok. 100 g parmezanu,

świeża bazylia,

czarny pieprz,

sól,

rukola,

pomidorki koktajlowe,

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Awokado należy przekroić na pół i pozbawić pestek. Następnie miąższ owocu należy skropić sokiem wyciśniętym z cytryny, do wgłębienia po pestce wlać kroplę oliwy z oliwek, posypać pieprzem i solą oraz warstwą startego parmezanu. Awokado grilluje się przez ok. 5 minut pod przykryciem. Można je podawać z pomidorkami koktajlowymi i rukolą.

Owocowy szaszłyk z grilla z syropem klonowym

Składniki:

jabłka,

banany,

ananasy,

melon.

Sposób przygotowania:

Warzywa należy pokroić na podobne pod względem wielkości kawałki, a następnie naprzemiennie nadziewać na długie patyczki do szaszłyków. Szaszłyki powinny grillować się przez ok. 6-8 minut. Przed podaniem warto polać je syropem klonowym.