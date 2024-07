Sobotni Bal Fundacji TVN był wyjątkowo z wielu powodów. Plejada polskich gwiazd zebrała się w jednym miejscu, aby wesprzeć fundację i to się udało - łącznie jej konto zasili blisko milion złotych. Był to również medialny debiut jednej z najczęściej opisywanych par w polskim show-biznesie. Przypomnijmy: Piękna Rozenek z Majdanem PIERWSZY RAZ oficjalnie razem! Bal TVN należy do nich

Małgorzaty Rozenek już kilka tygodni temu zapowiedziała w rozmowie z nami, że to właśnie podczas tej imprezy po raz pierwszy pokaże się razem z Radosławem Majdanem. Agnieszka Jastrzębska złapała parę na czerwonym dywanie i zamieniła kilka słów. Rozenek nie ukrywa, że okazja na medialny debiut musiała być szczególna, podobnie jak jej wybranek.

Dla nas to jest ogromna przyjemność, bo jest to też nasza pierwsza okazja do wyjścia razem publicznie. Wybrałam ją nieprzypadkowo, a Radka też wybrałam nieprzypadkowo - zdradziła z uśmiechem gwiazda.

Majdan również nie krył zadowolenia, choć podkreślił, że nigdy nie czuli specjalnej potrzeby, aby pokazywać się razem podczas dużych imprez.

My nie mieliśmy ciśnienia, by gdzieś publicznie pokazać się razem. Jesteśmy znani z tego, że odwozimy dzieci do szkoły i lubimy spędzać czas w gronie znajomych - wyjaśnił piłkarz.

Myślicie, że teraz będziemy mieli okazję częściej widywać ich razem?

