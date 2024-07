Co jakiś czas w sieci pojawiają się zwiastuny kolejnych edycji czołowych show stacji telewizyjnych. Tym razem karty odsłonił Polsat, prezentując spot reklamowy siódmej już edycji "Must be the music. Tylko muzyka", w której doszło po raz pierwszy do zmian w jury. Miejsce Wojciecha "Łozo" Łozowskiego zajął wokalista rockowej grupy Coma, Piotr Rogucki. Najwięcej emocji budzi jednak osoba Kory, której obecność w programie była zagrożona groźna chorobą wokalistki.

Na szczęście fani charyzmatycznej artystki nie będą zawiedzeni. Gwiazda pojawi się w show i pomimo problemów ze zdrowiem, nie straciła nic ze swojej szczerości. Kontrowersyjne opinie, pełne emocji, cięte riposty oraz odważne słowa - tego wszystkiego ze strony Kory mogą spodziewać się uczestnicy programu. Również pozostali w jury, czyli Adam Sztaba, Elżbieta Zapendowska oraz Piotr Rogucki nie wydają dawać taryfy ulgowej wykonawcom.

Czeka na więc pełen emocji program, który być może wyłoni kolejne takie wielkie gwiazdy jak zespół Enej bądź Lemon.



