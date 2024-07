Kolejny sezon z rzędu młodziutka, bo niespełna 18-letnia Polka z Katowic zalicza wybiegi największych projektantów mody. Zuzanna Bijoch w samym Nowym Jorku, gdzie w miniony weekend prezentowane były kolekcje jesień-zima 2012/13, wystąpiła prawie w każdym pokazie.

Reklama

Mamy być z czego dumni, gdyż Zuza już nie jest jedną z najbardziej obiecujących polskich modelek. My zaliczamy ją do grupy pięknych Polek, które zajmują już pewną pozycje na rynku. Zuzanna Bijoch ma za sobą już kilka głośnych kampanii i kilkaset wybiegów u największych projektantów mody, co na karierę, która trwa dwa lata, to naprawdę sporo.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne sukcesy.

Od lewej: Jason Wu, Diane von Furstenberg, Victoria Beckham, Tommy Hilfiger Women

Reklama

jm