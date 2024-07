Piosenka ludowego zespołu Jarzębina "Koko Euro Spoko" wywołała sporo emocji w Polsce i wśród Polonii za granicą. Jedni byli zachwyceni oryginalnością i nawiązaniem do narodowych tradycji, inni tymi samymi faktami zażenowani. Bez względu na stosunek do barwnej kompozycji, trzeba przyznać, że pieśniarkom wchodzącym w skład Jarzębiny nie brakuje poczucia humoru i dystansu do całego show-biznesu.

Reklama

W rozmowie z "Super Expressem" jedna z członkiń grupy powiedziała:

- Zrobiłyśmy to dla jaj, ale nie wiedziałyśmy, że to zajdzie aż tak daleko.

Tym oto sposobem starsze pani wykpiły całą Europę. Fajny żarcik?

Reklama

Przypomnijmy jak wyglądał zwycięski wieczór Jarzębiny: