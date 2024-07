Zosia Ślotała umie perfekcyjnie łączyć style. Nic dziwnego, w końcu jest stylistką... Na prezentacji kolekcji Isabel Marant dla H&M wyglądała fantastycznie w cekinowej spódnicy midi, militarnym żakiecie i rockowych botkach. Stworzyła nietuzinowy zestaw, który bardzo nas zachwycił.

Dziś wiemy, że jej rockowe botki pochodzą od polskiej marki Loft37. To model Hard Rock Snake zrobiony ze skóry z węźowym tłoczeniem. Ich cena to 560zł. Jak wam się podobają? Ich rockowy styl fantastycznie pasuje do looku Zosi.