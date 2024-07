Każdy poczytny magazyn o gwiazdach ma już swojego modowego eksperta oceniającego stylizacje gwiazd z czerwonych dywanów. Najbardziej znane i cytowane są opinie Joanny Horodyńskiej i Ady Fijał, które krytykują, bądź chwalą celebrytów w "Party". W najnowszym numerze "Flesza" pojawiła się nowa rubryka "Świat Zofii". Znajdują się w niej krótkie felietony stylistki gwiazd Zofii Ślotały na temat aktualnych trendów w modzie podanych na przykładzie celebrytów.

Jednymi z pierwszych gwiazd jakie poszły pod ocenę dziewczyny Borysa Szyca są Doda i Honey. W ciągu ostatnich tygodni obie wokalistki zaprezentowały się w modnym trendzie barokowym. Jednak jedna z nich zaliczyła modową klasę, druga natomiast nie popisała się doborem sukienki.

- Trend barokowy zawładnął modą w tym sezonie! Lansowali go Dolce & Gabbana i Ralph Lauren, za to w Polsce przypadł do gustu dwóm paniom. Dodzie, która wykorzystała go najlepiej, jak mogła: barok, welur, konstrukcja podkreślająca biodra. Brawa dla królowej! - napisała Ślotała w felietonie.