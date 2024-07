Zadbane i odpowiednio wyregulowane brwi sprawiają, że nasza twarz staje się bardziej uporządkowana, a rysy zdają się być bardziej regularne. Kształt brwi powinien być dostosowywany do kształtu twarzy, a ich kolor do koloru włosów.

Trendy w regulacji brwi zmieniają się tak samo szybko jak trendy w modzie. Po ultracienkich paseczkach i mocno zaznaczonych łukach przyszedł czas na szerokie i łagodnie zaznaczone brwi. Niektóre modelki całkowicie zrezygnowały z ich regulowania. Pozostawienie brwi samych sobie nie w każdym przypadku będzie dobrym wyborem. Należy pamiętać, że regularny kształt brwi sprawia, że twarz wydaje się bardziej symetryczna, zatem warto pozbyć się zbędnych włosków pomiędzy brwiami i pod nimi.

Jeśli Twoje brwi odbiegają od Twoich oczekiwań w osiągnieciu pożądanego efektu powinny pomóc Ci odpowiednie kosmetyki. Na rynku są dostępne specjalne cienie, kredki i żele za pomocą których w kilka chwil poprawisz kształt i kolor brwi. Spróbuj, to wcale nie jest takie trudne!

Na kolażu: Zestaw do kompleksowej pielęgnacji brwi Benefit, żel do brwi BeYu, kredka do brwi Bourojois, wysuwana kredka do brwi Avon, cienie do brwi Chanel, paletka do brwi Catrice

