Od kilku tygodni Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, za sprawą transferu do Polsatu, królują na językach. Wyglądało na to, że po niełatwym czasie i wielu aferach, w końcu mogą zaznać trochę spokoju. Tak było przynajmniej do czasu... Paulina Smaszcz znowu wraca do tematu byłego męża. Tym razem posunęła się do naprawdę skandalicznych słów.

Paulina Smaszcz uderza w Cichopek i Kurzajewskiego

Choć małżeństwo Pauliny Smaszcz i Maćka Kurzajewskiego już dawno przeszło do historii, dziennikarka w miarę regularnie powraca do tematu, nie oszczędzając jednak przy tym swojego ex. On sam stara się układać swoje życie u boku Kasi Cichopek, a teraz oboje królują w roli prowadzących "Halo, tu Polsat" po transferze z Telewizji Polskiej do konkurencji. W ostatnich miesiącach Paulina Smaszcz raczej milczała nt. byłego małżonka, ale jak pokazał czas... była to cisza przed burzą.

Dziennikarka już niejednokrotnie uderzała w Cichopek i Kurzajewskiego, nazywając ich kłamcami i zdrajcami. Tym razem nadarzyła się kolejna "okazja", by zabrać głos w ich sprawie. Paulina Smaszcz urządziła na swoim Instagramie Q&A i szczerze odpowiedziała na wiele nurtujących fanów pytań. Jedno z nich dotyczyło właśnie byłego męża, a brzmiało:

Czy kiedykolwiek wybaczysz mężowi, że kłamał i zostawił ciebie samą w chorobie?

W odpowiedzi Paulina Smaszcz znów wbiła szpilę Kurzajewskiemu, stwierdzając, że dziś "go nie poznaje". Jak podkreśliła, trwają sprawy sądowe, a zeznania świadków jasno mają dowodzić, czego dopuścił się prezenter. Korzystając z okazji postanowiła ostrzec inne kobiety.

Nigdy. Nie poznaję tego człowieka i nie wiem, kim on jest, a właściwie kim się stał. Nie chcę go znać i nie pragnę żadnych kontaktów. Toczą się wciąż sprawy sądowe. Zeznania świadków są niepodważalne i pokazują, jak bardzo byłam okłamywana i oszukiwana przed rozwodem. Żyłam w kobiecej nieświadomości, wierząc w lojalność i szacunek, nawet gdy nie było już miłości. Prawda zaczęła wychodzić dopiero po rozwodzie. Ostrzegam kobiety, żeby były czujne i nie wierzyły w bezinteresowność, kiedy partner błaga o pokojowy rozwód bez orzeczenia o winie. Popełniłam ogromny błąd

Kolejne pytanie zdaje się pić w kierunku Kasi Cichopek. Pewna internautka postanowiła dopytać, "czy Maciej Kurzajewski zawsze lubił niskie kobiety", bo jak stwierdziła, Paulina Smaszcz jest "wysoką modelką". Na pierwszy rzut oka dziennikarka rozważnie podeszła do tematu, przyznając, że każdy ma swój gust i z biegiem czasu może się on zmieniać. Jeśli wczytamy się jednak głębiej, dostrzeżemy... niecenzuralne słowa!

Jak widać, gusta się zmieniają i nie mnie to oceniać. Przytoczę tylko słowa mojego dziadka, którego kochałam nad życie: ''Paulutku, niech nic Ciebie nie dziwi i nie zaskakuje. Niektórzy lubią śliwki, a inni dzi**i''. I tak to właśnie bywa z ludzkim gustem. Jedni lubią blondynki, inni niskie, inni duże biusty, inni chudziutkie, inni niebieskookie. Nie ma schematu i jednej matrycy. Każdy wybiera z wachlarza różności i obfitości. Kobiet są miliony. Mężczyzn również. I to jest wspaniałe na świecie!

Myślicie, że tym razem przesadziła?

