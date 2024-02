Duet Katarzyny Dowbor i Filipa Antonowicza, którzy zadebiutowali na antenie TVP nieco ponad tydzień temu, na początku wywołał wśród widzów skrajne wręcz emocje. Teraz jednak wygląda na to, że fani powoli przyzwyczajają się do nowych gospodarzy show, a po zakończonej transmisji humor zdecydowanie dopisuje Katarzynie Dowbor! Jaki szczegół na zdjęciach paparazzi zwraca największą uwagę?

Katarzyna Dowbor wychodzi ze studia "PnŚ" z torebką za 10 tysięcy

Zaledwie nieco ponad tydzień temu, ku zaskoczeniu wszystkich, Katarzyna Dowbor powróciła do Telewizji Polskiej i zadebiutowała w "Pytaniu na śniadanie". Występ prezenterki w śniadaniówce podzielił fanów, jednak wygląda na to, że widzowie zdążyli się już nieco oswoić z nowymi prowadzącymi show.

Katarzynie Dowbor za to nie brakuje entuzjazmu i gołym okiem widać, że pała niemałą sympatią do kolegi z planu show TVP, Filipa Antonowicza. Tym razem jednak dziennikarka opuszczała studio "PnŚ" sama. Największą uwagę zwracała jej stylizacja: gwiazda miała na sobie biały total look, którego zwieńczeniem była torebka Louis Vuitton za ... 10 tysięcy złotych! Ten model jest wart swojej ceny i czy wpasował się w stylizację Katarzyny Dowbor? Oceńcie sami i zobaczcie naszą galerię zdjęć.

