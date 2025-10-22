Niektóre gwiazdy odeszły nagle, w najmniej spodziewanym momencie. W przypadku kolejnych - tygodniami, a nawet miesiącami, obserwowaliśmy ich walkę, licząc na szczęśliwy finał. Jednak każda z tych śmierci równie mocno wstrząsnęła opinią publiczną.

Reklama

Oni zmarli w 2025 roku

Tomasz Jakubiak

Tomasz Jakubiak, znany kucharz TVN i juror "MasterChef", zmarł 30 kwietnia po długiej i wyczerpującej walce z niezwykle rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem. Cała Polska ruszyła mu na pomoc, zapełniając zbiórkę pieniędzy na dalsze leczenie. Niestety, lekarze byli bezradni. Miał 41 lat.

Tak wygląda grób Tomka Jakubiaka miesiąc po pogrzebie/ Instagram/tomek_jakubiak

Joanna Kołaczkowska

Joanna Kołaczkowska odeszła 17 lipca. O jej chorobie, nowotworze mózgu, poinformowano na kilka tygodni przed tragedią. Kabaret Hrabi, z którym była związana od lat, w kluczowym momencie prosił o modlitwę, wierząc, że aktorce uda się wyjść na prostą. Miała 59 lat.

Joanna Kołaczkowska nie żyje: "Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją", fot: Michal Wozniak/DDTVN/East News

Papież Franciszek

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia. Na kilka tygodni przed śmiercią cały świat śledził z przejęciem jego problemy zdrowotne. W lutym 2025 roku był nawet hospitalizowany z powodu infekcji dróg oddechowych, która rozwinęła się w obustronne zapalenie płuc. Zmarł jednak w domu w Watykanie. Miał 88 lat.

Papież Franciszek Papież Franciszek odszedł bez cierpienia Grzegorz GALAZKA/East News

Katarzyna Stoparczyk

Śmierć Katarzyny Stoparczyk wstrząsnęła opinią publiczną. Dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym 5 września na trasie S19 w Jeżowem. Była akurat w drodze do Katowic na Kongres Kobiet, ale na miejsce nigdy nie dotarła. W zdarzeniu śmierć poniósł również 57-letni mężczyzna. Dziennikarka miała 55 lat.

Tragiczny wypadek na S19. Katarzyna Stoparczyk nie żyje! Michal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East News

Stanisław Soyka

Stanisław Soyka zmarł niespodziewanie 21 sierpnia tuż przed swoim koncertem na festiwalu w Sopocie. Przyczyna śmierci nie została podana do wiadomości publicznej. Wiadomo natomiast, że artysta zmagał się z cukrzycą typu 2. Miał 66 lat.

Stanisław Soyka nie bał się mówić o śmierci, fot. AKPA/Piętka Mieszko

Jacek Wójcik

Jacek Wójcik, bohater programu "Królowe życia" i wieloletni przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej, odszedł nagle 1 października. Jego śmierć zszokowała fanów. Jak ujawniła Laluna, mężczyzna miał chorować na raka. Miał 55 lat.

Jacek Wójcik przez telefon mówił, że źle się czuje. fot. jacek_wojcik_official

Sonia Szklanowska

Sonia Szklanowska, uczestniczka "Hotelu Paradise" zmarła 18 maja. Ujawniono, że dziewczyna odebrała sobie życie poprzez powieszenie. Miała zmagać się z depresją i ogromnym hejtem. Miała 25 lat.

Sonia Szklanowska przed śmiercią wydała piosenkę. Fani: "Wołałaś o pomoc"

Jeremiasz "Jez" Szmigiel

Jeremiasz Szmigiel, znany szerzej jako "Jez" z programu "Warsaw Shore" popełnił samobójstwo 15 lutego. W związku z tragicznym odejściem jednego z uczestników show, produkcja zdecydowała o nieemitowaniu najnowszego sezonu z jego udziałem, a także zrezygnowała z kontynuowania formatu. Jez miał 30 lat.

Jeremiasz Jez Szmigiel Instagram/jez_ws

Magdalena Rynkowska

Żona Ryszarda Rynkowskiego, Magdalena, odeszła 18 września. Jak ustalono, przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa w następstwie pęknięcia żylaków przełyku. Miała 52 lata.

Ryszard Rynkowski pogrążony w żałobie – żona artysty nie żyje TRICOLORS/East News

Diogo Jota

Portugalski piłkarz, Diogo Jota, zginął tragicznie w wypadku samochodowym 3 lipca, zaledwie kilkanaście dni po swoim ślubie. W zdarzeniu śmierć poniósł także jego brat. Dramat, który rozegrał się na ulicach Hiszpanii, wstrząsnął całym sportowym światem. Diogo miał 28 lat.

Diogo Jota nie żyje! Wimbledon łamie 148-letnią zasadę, by oddać hołd piłkarzowi MIGUEL MEDINA/AFP/East News

Maciej „Slab” Krakowian

Maciej „Slab” Krakowian zginął 28 sierpnia w katastrofie samolotu F-16 podczas prób przed pokazami Air Show w Radomiu. Do zdarzenia doszło na oczach setek widzów, a także jego kolegów i koleżanek. Miał 35 lat.

Założyli zbiórkę dla dzieci Macieja Krakowiana. Rekordowe wsparcie, jest już ponad 2 miliony złotych/Fot. AKPA Gałązka

DJ Hazel

Polska legenda muzyki klubowej, DJ Hazel, zmarł 7 maja. Jak ustalono, miał sam odebrać sobie życie, a jego ciało znaleziono w samochodzie nad jeziorem w Skępem. Miał 44 lata.

Ważna decyzja po śmierci DJ-a Hazela fot. Facebook @Michał Orzechowski

Maciek Mindak

Znany agent nieruchomości i osobowość telewizyjna, związany ze stacją TVN Style, Maciej Mindak, zginął 23 lipca. Fakt nieoficjalnie ustalił, że przyczyną zgonu były obrażenia odniesione w wypadku motocyklowym. Miał 38 lat.

Szokujące kulisy śmierci Macieja Mindaka. Prokuratura ujawnia szczegóły!

Marcin Leszczyński

Uczestnik "True Love", Marcin Leszczyński, zmarł 12 czerwca. Nie ujawniono jednak szczegółów okoliczności śmierci. Miał 31 lat.

Reklama

Prokuratura prowadzi śledztwo ws. śmierci Marcina Leszczyńskiego fot. Instagram truelove.tvn7

Ozzy Osbourne

Legendarny artysta światowej klasy, wieloletni wokalista heavymetalowego zespołu Black Sabbath, Ozzy Osbourne, zmarł 22 lipca. Jak ustalono, zmarł w wyniku "pozaszpitalnego zatrzymania krążenia" i "ostrego zawału mięśnia sercowego". Jego śmierć pogrążyła w rozpaczy cały muzyczny świat. Miał 76 lat.