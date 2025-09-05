5 września 2025 roku Radio 357 przekazało wstrząsającą informację – nie żyje Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka radiowa i telewizyjna, znana m.in. z programu „Dajcie nam głos”. W emocjonalnym oświadczeniu opublikowanym na profilu stacji czytamy:

Kim była Katarzyna Stoparczyk? Znana dziennikarka, autorka i reżyserka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia

Katarzyna Stoparczyk była postacią niezwykle cenioną w środowisku medialnym. Pracowała jako dziennikarka radiowa i telewizyjna. Jej wyjątkowe podejście do prowadzenia rozmów, szczególnie z dziećmi, przyciągało uwagę i szacunek słuchaczy oraz widzów. Była również autorką książek oraz reżyserką spektakli teatralnych.

Jej działalność medialna wyróżniała się subtelnością i wrażliwością. Wielu zapamięta ją jako osobę ciepłą, oddaną swojej pracy i niezwykle utalentowaną.

„Dajcie nam głos” – program, który pokochali słuchacze

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów Katarzyny Stoparczyk był program „Dajcie nam głos”, w którym prowadziła rozmowy z dziećmi. Audycja zyskała ogromną popularność, dzięki nietuzinkowemu podejściu prowadzącej, która z ogromną empatią i uważnością słuchała młodych rozmówców.

Program stał się ważnym głosem dzieci w mediach i przypominał dorosłym o ich własnych emocjach z czasów dzieciństwa. Wielu słuchaczy uważało go za jeden z najbardziej wartościowych projektów radiowych ostatnich lat.

Wzruszające reakcje fanów po śmierci Katarzyny Stoparczyk

Informacja o śmierci dziennikarki wstrząsnęła jej fanami. W mediach społecznościowych i komentarzach pod postami Radia 357 pojawiły się setki wzruszających wpisów. Wśród nich znalazły się słowa:

„To nie może być prawda”, „O nie. Wyrazy współczucia dla bliskich. Nigdy nie zapomnę jej rozmów z dzieciakami”, „Niemożliwe. Wielki żal. Kto teraz będzie tak pięknie rozmawiał z dziećmi?”

Reakcje te potwierdzają, jak ogromny wpływ miała Katarzyna Stoparczyk na życie i serca słuchaczy. Jej odejście pozostawiło ogromną pustkę, której nie sposób zapełnić.

Jak zmarła Katarzyna Stoparczyk?

Z doniesień mediów wynika, że dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym w Jeżowem na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło w piątek, 5 września, tuż przed godziną 15:00 na drodze ekspresowej S19. Jak przekazały służby, w wyniku zderzenia dwóch samochodów śmierć poniosły dwie osoby - kobieta i mężczyzna - a trzy kolejne zostały ranne.

Rodzinie i bliskim przysyłamy wyrazy współczucia.