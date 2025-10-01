Dagmara Kaźmierska poinformowała o nagłej śmierci Jacka Wójcika, który występował u jej boku w programie "Królowe życia". Opublikowała serię wspólnych zdjęć i rozrywające serce wpis.

Nie żyje Jacek Wójcik z "Królowych życia"

W środę wieczorem, 1 października, Dagmara Kaźmierska poinformowała za pośrednictwem Instagrama o śmierci Jacka Wójcika, swojego wieloletniego przyjaciela, z którym występowała w programie "Królowe życia":

ŻEGNAJ DŻEJK. Do zobaczenia w innym Świecie, Kochani. Dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił . Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego . Pomódlcie się za Niego . Dziękuję

W relacji InstaStory napisała z kolei:

Kochani, dziś odszedł Dżejk. Pomódlmy się za jego duszę. Dziękuję. Zabrali cię z gościny Dżejk. Do zobaczenia.

Choć Dagmara i Jacek przeżyli w swoim życiu wiele kłótni, fani uwielbiali ich duet. Na szklany ekran wnosili ogromną dawkę pozytywnej energii.

Na ten moment nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną zgonu. Sieć zalewa fala kondolencji.

Bliskim Jacka Wójcika przesyłamy wyrazy współczucia.